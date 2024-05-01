Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        93
        Fenerbahçe
        FB
        89
        Trabzonspor
        TS
        58
        Rams Başakşehir
        İBFK
        52
        Beşiktaş
        BJK
        51
        Kasımpaşa
        KSM
        49
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        49
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        48
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        48
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        45
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        41
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        40
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        39
        MKE Ankaragücü
        MKE
        38
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        36
        Tümosan Konyaspor
        KON
        36
        Gaziantep FK
        GFK
        34
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        33
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        30
        İstanbulspor
        İST
        16
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mondihome Kayserispor Burak Yılmazlı Kayserispor yükselişe geçti - Mondihome Kayserispor Haberleri

        Burak Yılmazlı Kayserispor yükselişe geçti

        Süper Lig'de 34. hafta geride kalırken Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Kayserispor da kritik viraj öncesinde yükselişe geçti. Kümede kalma savaşı veren Pendikspor'a konuk olan sarı-kırmızılılar 1-0 geriye düştüğü maçı çevirip 2-1 kazanmayı başardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 12:07 Güncelleme: 01.05.2024 - 12:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burak Yılmazlı Kayserispor yükselişe geçti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'in 34. haftasında küme düşme hattında yer alan Pendikspor, Kayserispor'u konuk etti. Ev sahibi taraf hızlı başlarken 7. dakikada Badou Ndiaye Pendikspor'u 1-0 öne geçirdi.

        Kayserispor ise ilk yarı bitmeden bu gole Aylton ile yanıt verdi ve devre arasında soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidildi.

        1-0'DAN DÖNDÜLER

        Burak Yılmaz'ın öğrencileri ikinci yarıda daha etkili bir oyun sergilerken Mehdi Bourabia, Kayserispor'a 3 puanı getiren isim oldu.

        Ligin en tempolu futbollarından birini oynasa da istediği skoru sahaya yansıtmakta zorlanan Kayserispor, kötü gidişatına bu galibiyet ile son verdi.

        Oyuncularıyla iletişimi çok iyi olduğu belirtilen Burak Yılmaz'ın galibiyetten uzak geçen süreçte öğrencileriyle bir araya gelerek sık sık toplantılar yaptığı öğrenildi.

        Burak Yılmaz'ın futbolda böyle dönemlerin olabileceğini ancak kalite ve çalışmalarıyla bu gidişata son vereceklerini söylediği öğrenildi.

        Kayserispor'da göreve başladığı süreçte beş haftalık yenilmezlik serisi yakalayan Burak Yılmaz ve öğrencileri, ligin kalan dört haftasında da benzer bir seri yakalamak istiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Saraçhane'de plastik mermi ve biber gazlı müdahale!
        Saraçhane'de plastik mermi ve biber gazlı müdahale!
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        Taksim'e çıkmak isteyen gruplara polis müdahalesi
        İstanbul'da 1 Mayıs: Yollar kapalı, geniş güvenlik önlemleri
        İstanbul'da 1 Mayıs: Yollar kapalı, geniş güvenlik önlemleri
        Sendikalar Taksim Anıtı'na siyah çelenk bıraktı: "TOMA'ların, barikatların, biber gazlarının olmadığı 1 Mayısları özledik"
        Sendikalar Taksim Anıtı'na siyah çelenk bıraktı: "TOMA'ların, barikatların, biber gazlarının olmadığı 1 Mayısları özledik"
        Emekçinin enflasyonla imtihanı
        Emekçinin enflasyonla imtihanı
        Havadan Taksim Meydanı
        Havadan Taksim Meydanı
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        "Alın teri ve emek, en kutsal değerdir"
        Girişimcilere destek için üst fon geliyor
        Girişimcilere destek için üst fon geliyor
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Beşiktaş'ta yeniden Hansi Flick sesleri
        Bakan Tekin: Literatüre bakınca gördük ki bizim müfredatımız çocuklara diğer ülkelere göre iki katı bilgi yüklüyor
        Bakan Tekin: Literatüre bakınca gördük ki bizim müfredatımız çocuklara diğer ülkelere göre iki katı bilgi yüklüyor
        Kulüpler imzaları açıklayacak
        Kulüpler imzaları açıklayacak
        Trump'tan Biden'a tehdit
        Trump'tan Biden'a tehdit
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        Bu gizemli nesnelerden kaç tanesini biliyorsunuz?
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        İrfan Can'a sürpriz talip!
        Ankara'da kuvvetli sağanak yağış! Yollar kapandı, elektrikler kesildi
        Ankara'da kuvvetli sağanak yağış! Yollar kapandı, elektrikler kesildi
        Bisikletine kamyonet çarpmıştı... Antrenman yapıyormuş!
        Bisikletine kamyonet çarpmıştı... Antrenman yapıyormuş!
        Kuaförde 2 kişiyi öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        Kuaförde 2 kişiyi öldürmüştü! Nedeni belli oldu!
        Emekli aylığı zammı dünya gündeminde
        Emekli aylığı zammı dünya gündeminde
        ABD'deki protestolarda tansiyon yükseldi!
        ABD'deki protestolarda tansiyon yükseldi!
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?
        Neden aynı dizileri tekrar tekrar izliyoruz?
        Habertürk Anasayfa