Burak Yılmazlı Kayserispor yükselişe geçti

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Süper Lig'in 34. haftasında küme düşme hattında yer alan Pendikspor, Kayserispor'u konuk etti. Ev sahibi taraf hızlı başlarken 7. dakikada Badou Ndiaye Pendikspor'u 1-0 öne geçirdi.

Kayserispor ise ilk yarı bitmeden bu gole Aylton ile yanıt verdi ve devre arasında soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle gidildi.

1-0'DAN DÖNDÜLER

Burak Yılmaz'ın öğrencileri ikinci yarıda daha etkili bir oyun sergilerken Mehdi Bourabia, Kayserispor'a 3 puanı getiren isim oldu.

Ligin en tempolu futbollarından birini oynasa da istediği skoru sahaya yansıtmakta zorlanan Kayserispor, kötü gidişatına bu galibiyet ile son verdi. Oyuncularıyla iletişimi çok iyi olduğu belirtilen Burak Yılmaz'ın galibiyetten uzak geçen süreçte öğrencileriyle bir araya gelerek sık sık toplantılar yaptığı öğrenildi.

Burak Yılmaz'ın futbolda böyle dönemlerin olabileceğini ancak kalite ve çalışmalarıyla bu gidişata son vereceklerini söylediği öğrenildi. Kayserispor'da göreve başladığı süreçte beş haftalık yenilmezlik serisi yakalayan Burak Yılmaz ve öğrencileri, ligin kalan dört haftasında da benzer bir seri yakalamak istiyor.