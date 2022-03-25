A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası play-off yarı finalinde Portekiz'e konuk olurken mücadeleyi 3-1 kaybetti ve Katar bileti şansını da yitirdi. Mücadelede ay-yıldızlıların tek golünü kaydeden Burak Yılmaz, skor 2-1 iken 85. dakikada bir penaltı vuruşundan yararlanamadı.

90 dakikanın ardından büyük bir üzüntü yaşayan tecrübeli futbolcu gözyaşlarını da tutamadı. Sahada duygusal anlar yaşayan Burak Yılmaz'a takım arkadaşları da tesellide bulundu.

Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da maçın ardından yaptığı açıklamada Burak'a destek oldu. Alman çalıştırıcı "Letonya maçındaki penaltısı olmasa bu takım burada olmazdı. Burak gurur duymalı" ifadelerini kullandı.