Beşiktaş'ta bir ayrılık daha gerçekleşiyor! Loris Karius, Victor Ruiz ve kiralık sözleşmesi sona eren Kevin-Prince Boateng'in ardından kaptan Burak Yılmaz da yuvadan uçuyor!

beIN SPORTS'un haberine göre tecrübeli futbolcu, Ligue 1 ekiplerinden Lille ile 2 yıllık anlaşma sağladı. TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlı kulüpten 12 milyon TL'lik alacağı bulunan Burak Yılmaz, 8 milyon TL'sini bırakmak kaydıyla bonservisini eline aldı ve Fransız kulübüyle 2 yıllık anlaşma sağladı.

Lille'in teknik direktörü Christophe Galtier bugün yaptığı açıklamada Burak Yılmaz'la ilgilendiklerini resmen duyurmuştu.