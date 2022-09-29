Burak Yılmaz'dan flaş açıklamalar

EURO 2016 PRİM KRİZİ

"Prim 500 bin euro'ydu. Oynayanlar primi aldı. Ben de elemelerde 8 gol atmıştım. Neredeyse tüm maçlarda gol atmışım, son maçta da sakatım ama kadrodaydım. Arda otobüste, "Bana bir hediye alırsın" dedi. Alırım dedim. Selçuk da orada, "Ona prim yatmadı" dedi. Arda da kaptan ve herkes nasıl kaptan olduğunu bilir. Arkadaşının, malzemecinin hakkını korur. "Sen nasıl almazsın" diye sinirlendi. Ondan sonra bir şey yaşandı. Arda da dayanamadı ve bir şeyler söyledi. Olaylar öyle başladı. Staff da prim almadı orada. En çok hak eden onlardı. Allah razı olsun, o zamanki futbolcu kardeşlerimiz arasında güzel bir para toplandı ve onlara biz kendi aramızda verince, o biraz olay oldu. Gruptan da çıkamayınca prim krizi oldu. Bu prim davasını, kim haber yaptıysa, kim basına verdiyse, kim benim ağzımdan haber yaptıysa, onlara hakkımı helal etmiyorum. Prim almadım, prim lafı yapmadım."