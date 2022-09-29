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Burak Yılmaz'dan OLAY itiraflar! Prim kriziyle ilgili seneler sonra ilk kez konuştu - Fatih Terim için flaş sözler

Burak Yılmaz'dan flaş açıklamalar

Kariyerine Hollanda'da devam eden Burak Yılmaz, katıldığı Twitch programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Formasını giydiği dört büyük kulüple ilgili açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz, Beşiktaşlı olduğunu söyledi. Fatih Terim hakkında da flaş sözler söyleyen Burak, 2016'daki prim kriziyle ilgili seneler sonra ilk kez konuştu!

29.09.2022 - 09:56 | Güncelleme: ABONE OL

  • Kariyerine Hollanda ekibi Fortuna Sittard'da devam eden Burak Yılmaz, HTalks yayınında açıklamalarda bulundu. İşte Burak Yılmaz'ın sözleri...

  • "BEN BEŞİKTAŞLIYIM"

    "Ben Beşiktaş ile büyüdüm. Aramız pek iyi değil canları sağ olsun ama ben gerçekten Beşiktalıyım."

  • "FENERBAHÇE KARİYERİM ÇOK KÖTÜYDÜ"

    "Fenerbahçe kariyerim çok kötüydü. Kendi hatalarımdan dolayı. Bir de ne yazık ki Aragones'e rastladım ben. 75-80 yaşındaydı ve çok aksiydi, ben de gençtim ve aksiydim. Biraz kendi hatam diyebilirim."

  • "2010-2011 ÇOK ZARAR VERDİ"

    "2010-2011 sezonu Türk futboluna çok zarar verdi. Hala da veriyor. O zaman Trabzonspor'daydım ve bizim canımız yandı. Bu süreç Fenerbahçe ve Trabzonspor'a çok zarar verdi ve vermeye de devam ediyor artık bunu kapatmak gerekiyor. Camialara zarardan başka verdiği bir şey yok. Bizi 10 sene geriye götürdü. Ben olsam iki camianın büyüklerinin yerinde konuyu kapatırım."

  • "SADECE BURAK YILMAZ KALDI"

    "Trabzonspor kadroyu koruyamadı 2010-2011'den sonra. Bir tek Burak Yılmaz kaldı o kadrodan. Selçuk, Umut, Jaja, Egemen gitti. Daha çok söylerim. Hep ilk 11 oyuncusu bunların."

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