Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Burak Yılmaz da saç kazıtma akımına katıldı... Dün saçlarını 'sıfır' kestiren tecrübeli golcü ardından sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaştı. Daha önce Eden Hazard ve Hector Bellerin de saçlarını kazıtmıştı.

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