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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Burak Yılmaz: Böyle güzel bir kulübün hedefi her zaman yukarılardır - Kasımpaşa Haberleri

        Burak Yılmaz: Böyle güzel bir kulübün hedefi her zaman yukarılardır

        Süper Lig'in 32. haftasında Net Global Sivasspor'u sahasında 3-1 mağlup eden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Burak Yılmaz açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2025 - 16:53 Güncelleme: 19.04.2025 - 16:53
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        "Böyle güzel bir kulübün hedefi her zaman yukarılardır"
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        Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Net Global Sivasspor'u sahasında 3-1 mağlup eden Kasımpaşa'nın teknik direktörü Burak Yılmaz, sürekli kazanmak ve oyunu domine etmek isteyen bir çalıştırıcı olduğunu vurguladı.

        Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yılmaz, gol atabilen bir takım olduklarını, artık savunma anlamında da iyi işler yaptıklarını söyledi.

        Daha iyi yerlere gelmeyi hedeflediklerini sözlerine ekleyen Yılmaz, "Ben sürekli kazanmak istiyorum, oyunu domine etmek istiyorum. Bu yüzden de zaman zaman hırsıma yenik düşüyorum. Bunu da bilinçli yaptığımı düşünmesinler. Tamamen oyunun gücüne, oyunun sıcaklığına kapıldığım için oluyor. Yoksa bir hata yapıyorsam, karşılığını da sarı kart olarak alıyorum." ifadelerini kullandı.

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        Süper Lig'deki şampiyonluk yarışıyla ilgili soruyu yanıtlamak istemeyen Yılmaz, "Şampiyonluk yarışıyla ilgili yorum yapmam uygun değil, hak eden şampiyon olsun. Bana oyuncularımı sorun, Fall'u sorun, Aytaç'ı sorun. Başka oyuncularla ilgilenmiyorum, kendi oyuncularımla ilgileniyorum." açıklamasını yaptı.

        "BÖYLE GÜZEL BİR KULÜBÜN HEDEFİ HER ZAMAN YUKARILARDIR"

        Hücum oyuncularından Da Costa'nın kendileri adına çok önemli ve değerli bir isim olduğunu dile getiren Burak Yılmaz, deneyimli oyuncunun liderlik özelliklerinin kendileri için avantaj olduğunu söyledi.

        Geride kalan 3 haftada 5'li oynadıklarını ancak Sivasspor karşısında 4'lüye döndüklerini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Bunun bir sebebi vardı ama burada söylemenin uygun olacağını düşünmüyorum. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Bu bir spor, bunu unutmayalım. Galibiyet ve mağlubiyet bunun içinde var ama Kasımpaşa'nın, böyle güzel bir kulübün hedefi her zaman yukarılardır. Benim gergin olmam ya da bağırıp itiraz etmem olmalı, ben maçın her anını yaşıyorum."

        Takımın önemli isimlerinden Fall'un da performansını değerlendiren Yılmaz, "Fall ben geldikten sonra 6 gol attı, 5 asist yaptı. Onu biraz daha rahat oynatıyoruz. Hücumda daha çok istediğini yapsın, özgür oynasın dedik. O da karşılığını veriyor. Kendisine teşekkür ediyorum, inşallah gelişerek devam eder." diye konuştu.

        Kayserispor ile geçen hafta oynanan maçın ardından bir taraftarla tartışmasıyla ilgili de konuşan Yılmaz, şunları söyledi:

        "Bu durum son bulmaz. Bunun son bulması için insanların futbolun spor olduğunu hatırlaması, şampiyonluğun her şey olmadığını bilmesi lazım. Şampiyon olan takımla şampiyon olmayan takımın yaşadıkları arasında dünya kadar fark var. Fenerbahçe olmuş, Galatasaray olmuş, bu bir spor, bunu unutmadan insanların işini yaptığını, aldığı paranın hakkını vermesi gerektiğini, helalle haramı bildiğini herkesin bilmesini istiyorum. Ben kendimi biliyorum, 2011 yılını yaşamış bir futbolcu olarak bu benim karın ağrım. Ben böyle şeylere hiçbir zaman gelemem ve o yüzden karşılığını da veririm."

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