Burak Yılmaz'a büyük onur

İngiliz The Guardian gazetesi, geleneksel yılın futbolcusu listesini yayımlamaya başladı. İlk olarak 71'ten 100'e kadar olan bölüm yayımlandı. 85. sırada Burak Yılmaz yer aldı. 36 yaşındaki oyuncunun değerlendirmesinde, "Lille'in muhteşem şampiyonluğu 36 yaşındaki Türk yıldız olmadan gerçekleşmeyebilirdi. Onun liderliği, agresifliği ve kritik zamanlardaki maçı kazandıran yeteneği ile Lille 10 yıl sonra ilk şampiyonluğunu kazandı" denildi.

Burak Yılmaz'ın sezonun 13 maçında oynamadığı hatırlatılırken, "Lyon'u Nisan ayında 2-0 geri düştükleri maçtaki performansıyla yenmeleri sezonu tanımlayan andı. Bununla birlikte, Euro 2020'de Türkiye'nin hayal kırıklığı yaratan performansı Burak Yılmaz için sinir bozucuydu. 2021'in ikinci yarısına da daha az ısrarlı başladı ve Lille, orta sıralarda" ifadeleri kullanıldı.

Seçici jüride kimler yer aldı?

Guardian gazetesinin bu yıl 10.'sunu düzenlediği organizasyonda jüri eski futbolcular, teknik direktörler ve gazetecilerden oluştu. Luiz Felipe Scolari, Thomas Hitzlsperger ve Roque Junior isimlerin de yer aldığı listeye bu yıl Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da girdi. Emre Belözoğlu ile birlikte Javier Zanetti ve Franky Vercauteren de listede yer aldı.

JÜRİDE YER ALAN TEKNİK DİREKTÖRLER

Emre Belözoğlu: Türkiye Milli Takımının eski oyuncusu ve İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü

Antonio Carlos Zago: Bolivar Teknik Direktörü ve eski Brazil milli takım oyuncusu

Magnus Mar Einarsson: İzlanda'nın Afturelding takımının teknik direktörü

Luiz Felipe Scolari: Eski Brezilya, Portekiz ve Chelsea Teknik Direktörü -2002 Dünya Kupası'nı Brezilya ile kazandı