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Burak Yamantürk: Kızımız annesine benziyor! Özge Özpirinçci...

Burak Yamantürk: Kızımız annesine benziyor

Oyuncu çift Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, geçtiğimiz salı günü ilk çocuklarını kucaklarına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Bebeğine 'Mercan' ismini veren Yamantürk, "Aklımızda isimler vardı fakat tam karar vermemiştik. Doğduğu an koydum adını. Mercan, annesine çok benziyor" açıklamasını yaptı

04.12.2021 - 09:42 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Yaklaşık 8 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Özge Özpirinçci ile geçtiğimiz eylül ayında Marmaris'te evlenen Burak Yamantürk, dört gün önce baba oldu. Çift, bebeklerine, 'Mercan' adını verdi.

    Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Çiçeği burnunda baba, önceki gün Maslak'taki bir hastaneden çıkarken görüntülendi.

  • "DOĞUMA GİRDİM"

    Kızları Mercan'ı kucaklarına aldıklarını ve çok heyecanlı olduklarını ifade eden Yamantürk, "Mercan da, Özge de çok iyi. Heyecandan ne yapacağımızı bilemiyoruz doğrusu. Ben doğuma da girdim. Çocuğumu ilk gördüğümüz andan itibaren Özge de, ben de, ailemiz de mutluluktan ağladı." diye konuştu.

  • "EVLADIMIZIN ALTINI BİLE DEĞİŞTİRDİM"

    Bebeklerinin adını kendisinin koyduğunu ifade eden Burak Yamantürk, "Aklımızda isimler vardı fakat tam karar vermemiştik. Doğduğu an koydum adını. Mercan'ı ilk kucağıma aldığımda direk Özge dedim. Annesine çok benziyor. Hatta bugün evladımızın altını bile değiştirdim. Özge'ye her anlamda yardımcı olmam gerekiyor. Çok tatlı bir telaş. İyi ki varlar." ifadelerini kullandı.

  • MERCAN YAY BURCU

    Öte yandan Özge Özpirinçci, çocuğunun burcuyla ilgili, "Berrak Tüzünataç ile ‘Akrep’ burcu olmasın diye el ele verip, dua ediyoruz. Akrep kadınını çok seviyorum. Ne var ki kendine çok zarar verebilen bir burç. Karanlık yerleri çok. Yay olsun istiyorum." ifadelerini kullanmıştı. Özpirinçci'nin kızı yay burcu olmuştu.

  • "HAMİLELİĞİM BİTMEDEN DÜĞÜN YAPMAM"

    Hamile kalışının ardından düğün yapacağı haberleri çıkan ünlü oyuncu, "Hamileyken düğün falan yapmam. Elbette doğum öncesi sade bir nikah olur ama kimse benden hamileyken eğlence beklemesin. Herkes düğünde eğlenirken benim oturmam mümkün değil." diye konuşmuştu.

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