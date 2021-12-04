"DOĞUMA GİRDİM"

Kızları Mercan'ı kucaklarına aldıklarını ve çok heyecanlı olduklarını ifade eden Yamantürk, "Mercan da, Özge de çok iyi. Heyecandan ne yapacağımızı bilemiyoruz doğrusu. Ben doğuma da girdim. Çocuğumu ilk gördüğümüz andan itibaren Özge de, ben de, ailemiz de mutluluktan ağladı." diye konuştu.