Burak Sergen ile Gizem Şağban'ın balayı devam ediyor
Burak Sergen, 31 Mayıs'ta kendi tiyatrosunun genel koordinatörü Gizem Şağban ile evlenmişti. İspanya'nın Barcelona kentinde balayı yapan çift, rotayı Bodrum'a çevirdi
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Burak Sergen, eşi Gizem Şağban ile balayı tatiline Bodrum'da devam ediyor.
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31 Mayıs'ta nikâh masasına oturan Burak Sergen ile Gizem Şağban, konakladıkları otelin iskelesinde görüntülendi.
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Çift, güneşlendikten sonra serinlemek için kendilerini Ege'nin serin sularına bıraktı.
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Bir süre denizde yüzen Burak Sergen ile Gizem Şağban, daha sonra jet - ski'ye bindi.
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Öte yandan çiftin, balayı için yurt içi ve yurt dışı seyahatler gerçekleştirmişti.
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Burak Sergen ve Gizem Şağban, evlendikten sonra ilk olarak tekne ile Ege koylarında gezdikten sonra rotayı İspanya'ya çevirmişti.
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