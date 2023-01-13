"SEVGİLİSİYLE BİZİM EVİMİZDE KALIYORLAR"



Karakolda yaklaşık iki saat ifade veren Ünsal, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Biz henüz boşanmadık" diyen Nihan Ünsal, "Ben İstanbul’a geldiğim için, sevgilisi ile birlikte bizim evliyken ikâmet ettiğimiz evde kaldıkları için muhtemelen eve gidip, bunu göreceğimi düşündü. O yüzden de yalan ifadelerle bir uzaklaştırma çıkartmış. Ben de ifade verdim. Uğraşamıyorum artık. Zaten Burak Bey tarafından yeteri kadar psikolojik şiddete maruzum. Kendisini de içeride görmedim zaten" açıklamasında bulundu.