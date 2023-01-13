Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Burak Sergen eşi Nihan Ünsal hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı! "Sevgilisiyle bizim evimizde kalıyorlar" - Magazin haberleri

Burak Sergen eşi Nihan Ünsal hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı

Boşanma aşamasında olduğu eşi Burak Sergen tarafından hakkında uzaklaştırma kararı çıkartılan Nihan Ünsal, karakolda ifade vermesinin ardından açıklamalarda bulundu. Ünsal, "Sevgilisi ile birlikte bizim evliyken ikâmet ettiğimiz evde kaldıkları için muhtemelen eve gidip, bunu göreceğimi düşündü. O yüzden de yalan ifadelerle bir uzaklaştırma çıkartmış" dedi

Giriş: 13.01.2023 - 07:55 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Burak Sergen, geçtiğimiz yıl mart ayında koronavirüse yakalanmış ve uzun süre hastanede tedavi görmüştü. Zor günleri atlattıktan sonra ünlü oyuncu, sevgilisi Nihan Ünsal ile haziran ayında nikah masasına oturmuştu. Ancak Burak Sergen, üç ay sonra aldatıldığını iddia ederek boşanma davası açmıştı.

  • KARŞI BOŞANMA DAVASI

    Nihan Ünsal ise kısa süre önce yeni bir aşka yelken açan Burak Sergen hakkında "çocuğu ile tanıştıracak kadar ciddi bir ilişkisi olduğunu" öne sürerek, karşı boşanma davası açmıştı.

  • UZAKLAŞTIRMA KARARI

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre;  Karşılıklı hamleler sonrası ikili birbirine adeta düşman kesildi. Sergen, Nihan Ünsal'ın İstanbul’a döndüğünü öğrendiği anda soluğu karakolda aldı. Oyuncu, boşanma aşamasında olduğu eşine Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürü Aile İçi Büro’da uzaklaştırma kararı aldırttı.

  • "SEVGİLİSİYLE BİZİM EVİMİZDE KALIYORLAR"

    Karakolda yaklaşık iki saat ifade veren Ünsal, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Biz henüz boşanmadık" diyen Nihan Ünsal, "Ben İstanbul’a geldiğim için, sevgilisi ile birlikte bizim evliyken ikâmet ettiğimiz evde kaldıkları için muhtemelen eve gidip, bunu göreceğimi düşündü. O yüzden de yalan ifadelerle bir uzaklaştırma çıkartmış. Ben de ifade verdim. Uğraşamıyorum artık. Zaten Burak Bey tarafından yeteri kadar psikolojik şiddete maruzum. Kendisini de içeride görmedim zaten" açıklamasında bulundu.

  • "ÇEVREMDEN DESTEK GÖRMEDİM"

    Hastanede yattığı günlerde çevresinden hiç destek görmediğini belirten Sergen, "En zor günümde Gizem ve evladım vardı yanımda. Onun dışında iki kişidir. Çevremden hiç destek görmedim" ifadelerini kullanmıştı.

    Sergen'in son dönemdeki açıklamalarının kendisiyle ilgili olumsuz bir algı oluşturduğunu iddia eden Ünsal, mahkemeye başvurmuştu.

  • "YANINDA BİR TEK BEN VARDIM"

    Sergen'in hastalık sürecinde yanında olduğunu dile getiren Nihan Ünsal, "Covid-19'un en yaygın olduğu dönemde hayatımı riske edip, hastanede yanında kaldım. En kötü dönemlerinde kimse yanında değilken ben onun yanındaydım" demişti.

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.