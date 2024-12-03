Burak Sergen'den, "Sonsuz" aşk paylaşımı
Burak Sergen, eşi Gizem Şağban ile romantik bir paylaşımda bulundu
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SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp'te 'Samet' karakterine hayat veren usta oyuncu Burak Sergen, geçtiğimiz mayıs ayında Gizem Şağban ile hayatını birleştirmişti.
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Dizinin çekimleri nedeniyle Kapadokya'da bulunan Sergen, sosyal medya hesabından eşi Gizem Şağban'la birlikte romantik bir paylaşım yaptı.
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Oyuncu, paylaştığı karelere, "Sonsuz" notunu ekleyerek kırmızı bir kalple duygularını ifade etti.
Fotoğraflar: Instagram
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