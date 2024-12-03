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        Haberler Magazin Burak Sergen'den, "Sonsuz" aşk paylaşımı - Magazin haberleri

        Burak Sergen'den, "Sonsuz" aşk paylaşımı

        Burak Sergen, eşi Gizem Şağban ile romantik bir paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2024 - 22:38 Güncelleme: 03.12.2024 - 22:38
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          SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Siyah Kalp'te 'Samet' karakterine hayat veren usta oyuncu Burak Sergen, geçtiğimiz mayıs ayında Gizem Şağban ile hayatını birleştirmişti.

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          Dizinin çekimleri nedeniyle Kapadokya'da bulunan Sergen, sosyal medya hesabından eşi Gizem Şağban'la birlikte romantik bir paylaşım yaptı.

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          Oyuncu, paylaştığı karelere, "Sonsuz" notunu ekleyerek kırmızı bir kalple duygularını ifade etti.

          Fotoğraflar: Instagram

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