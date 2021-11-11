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Burak Serdar Şanal'dan sevgilisi Özgü Kaya'ya: Ben seversem ruhumla severim! - Magazin haberleri

Burak Serdar Şanal: Ben seversem ruhumla severim!

Meslektaşı Özgü Kaya ile iki yıldır aşk yaşayan oyuncu Burak Serdar Şanal, duygusal bir paylaşımda bulundu. Sevgilisiyle yer aldığı bir fotoğrafı yayınlayan Şanal,"Ben seversem ruhumla severim. O ne durur, ne de unutur..." ifadelerini kullandı

11.11.2021 - 14:13 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Oyuncu Burak Serdar Şanal (33) ile Özgü Kaya'nın (25) birlikteliği tam gaz devam ediyor. Instagram hesabından zaman zaman Kaya ile aşk pozlarını yayınlayan Şanal, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

  • AŞK DOLU PAYLAŞIM

    Ünlü oyuncu, sevgilisiyle arabanın içinde çekilen bu karesini, "Ben seversem ne kalbimle, ne de aklımla severim. Olur ya kalp durur, akıl unutur... Ben seversem ruhumla severim. O ne durur ne de unutur." sözleriyle yayınladı.

    Burak Serdar Şanal'ın kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören paylaşımına, meslektaşı Tolgahan Sayışman da nazar boncuğu emojisi koydu.

  • "ALLAH GANİ GANİ YILLAR NASİP ETSİN"

    Geçtiğimiz haftalarda Bebek'te yürüyüş yaparken objektiflere yansıyan çift, gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. Ağustos ayında Özgü Kaya ile birlikteliğinin ikinci yıl dönümünü kutlayan Burak Serdar Şanal, "Allah gani gani yıllar nasip etsin, ne diyelim..." sözleriyle sevgilisini gülümsetmişti.

  • "EVLİLİK" SORUSUNA ŞAŞIRTAN YANIT: TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR!

    Kaya ise muhabirlerin, "Sosyal medyadan her ikinize de 'evlilik' soruları geliyordur." sözlerinin üzerine, "Benim 'evlilik' duyunca tüylerim diken diken oluyor. Sizin de işiniz böyle. İlişkisi olan insanlara evlilik soruyorsunuz ama yaşımız daha çok genç ve daha çok yolun başındayım. Ben de, Serdar da... Böyle bir şey asla gündemimizde değil. Önce çalışmamız lazım. Evlilik için önce kariyer, sonra evlilik..." diye konuşmuştu.

  • "OLURSA ONUNLA OLUR"

    Şanal da "evlilik" sorularına, "Olursa onunla olur..." şeklinde yanıt vermişti.

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