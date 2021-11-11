"EVLİLİK" SORUSUNA ŞAŞIRTAN YANIT: TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR!

Kaya ise muhabirlerin, "Sosyal medyadan her ikinize de 'evlilik' soruları geliyordur." sözlerinin üzerine, "Benim 'evlilik' duyunca tüylerim diken diken oluyor. Sizin de işiniz böyle. İlişkisi olan insanlara evlilik soruyorsunuz ama yaşımız daha çok genç ve daha çok yolun başındayım. Ben de, Serdar da... Böyle bir şey asla gündemimizde değil. Önce çalışmamız lazım. Evlilik için önce kariyer, sonra evlilik..." diye konuşmuştu.