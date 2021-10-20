Beykoz Riva'da 8 Aralık 2020 tarihinde 'Kuruluş Osman' dizisinin çekimleri sırasında, dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in kendilerine küfür ve hakaret içeren sözler söylediğini iddia eden 4 set çalışanı, ünlü oyuncu hakkında suç duyurusunda bulundu.

"KÜFÜRLERİ DUYUNCA ŞOK OLDUK"

Müştekilerden dizi setinde kamera asistanı olarak çalıştığını söyleyen A.Ö., "Olay günü ben de çalışıyordum. Dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, içinde bulunduğu çadırdan çıkarak, biz set görevlilerinin olduğu yere doğru, tek tek gözlerimizin içine bakarak küfür etti. Sonra seti terk etti. Hemen geri döndü ve aynı küfürleri bir daha söyledi. Set çalışanları Burak Özçivit’in ettiği küfürleri duyunca şok girdiler ve kimse ağzını açıp, tek bir kelime bile söylemedi. Şüphelinin daha önceden de farklı kişilere bu kadar ağır olmasa da benzer hareketleri olmuştur." diyerek, oyuncudan şikayetçi olduğunu söyledi.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Burak Özçivit hakkında, “birden fazla kişiye yönelik alenen hakaret” suçundan soruşturma başlatıldı.

BURAK'TAN İLK AÇIKLAMA

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Özçivit, önceki akşam reklam yüzü olduğu markanın tanıtımına eşi Fahriye Evcen ile katıldı. Ünlü oyuncu, hakkındaki iddialar için, "Beni hepiniz tanıyorsunuz. Benim çizgim, duruşum belli. Bire bir beni ilgilendiren bir durum değil." ifadelerini kullandı.