Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda yönetim kurulu faaliyet raporunu okuyan Kızılhan, yaklaşık 1,5 yılın ardından fiziken aynı çatı altında olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
Kızılhan, "25-26 haziran tarihlerinde olağan seçimli genel kurulumuzu gerçekleştirdik. İlk gün geride kalan 3 yılın muhasebesini yapıp sizlerin eleştirilerini dinledik. 2. gün ise bir dönem daha asırlık çınarımızın yönetimine layık görüldük. Camiamız duruş göstererek, dosta düşmana birlik beraberlik mesajı verdi." ifadelerini kullandı.
Kumpas davasına değinen Kızılhan, şöyle devam etti:
"4 Haziran 2021 günü mahkeme hükmünü açıkladı. Sanıklar cezaya çarptırıldı. İlk günden beri inançla aynı noktada duran camiamızın davasındaki haklılığı bir kez daha ortaya çıktı. Fenerbahçe camiasının fertleri olarak alnımız ak bir şekilde kulübümüzün arkasında durduk. Kulübümüzün itibarını iki paralık etmeye çalışanları asla unutmayacağız. Artık hesap vaktidir. Bu işe bulaşan herkes yaptığının hesabını vermelidir. Bunun hesabını sormak bizim boynumuz borcudur. Fenerbahçe'miz bağımsız Türk mahkemelerince ve toplum vicdanınca aklanmıştır. Eski başkan, yöneticilerimiz ve çalışanlarımızla ilgili beraat kararını beklemekteyiz. Her bir Fenerbahçeliye sonsuz minnetimizi sunuyoruz. Diğer teşekkürümüz ise Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olacak. Haklı davamıza verdiği destek bizim için büyük önem teşkil ediyor. Fenerbahçe adına Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkürlerimiz sunuyoruz."
"FUTBOL TAKIMIMIZA TAKVİYELERİMİZ OLACAK"
Burak Kızılhan, hem takımdan ayrılacak hem de yeni gelecek isimlerin olacağını ifade etti.
Geçtiğimiz sezonun son bölümünde Emre Belözoğlu'nun büyük sorumluluk aldığını vurgulayan Kızılhan, "Kendisine büyük emeği ve son ana kadar verdiği şampiyonluk mücadelesi sebebiyle müteşekkiriz. Kendisiyle görüşme sonrası yola devam etmeme kararı alındı. Her daim bu camianın parçasıdır ve gelecekte yollarımızın kesişmemesi için hiç bir sebep yoktur. 2021-2022 sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda Portekizli teknik adam Pereira ile çalışmalarımıza başladık. Kadro yapılanmamız hocamızın raporları doğrultusunda devam ediyor. Aramızdan ayrılacakların yanı sıra bazı takviyelerimiz de olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Olimpiyatlara en fazla sporcu gönderen kulüp olduklarını hatırlatan Kızılhan, " Bu bizim için sonsuz bir gurur, paha biçilemez bir değerdir. Tüm sporcularımız tebrik ediyoruz. Fenerbahçe sizinle gurur duyuyor. Tarihimizde ilk kez çeyrek finale kalma başarısı gösteren kadın voleybol takımımızı tebrik ediyoruz. Ersu Şaşma erkekler sırıkla atlamada en iyi 12 erkek arasına adını yazdırdı ve finallere katılma hakkı kazandı." diyerek sözlerini tamamladı.
Burak Kızılhan'ın ardından kulüp şube sorumluları da divan kurulunda online olarak açıklamalarda bulundu.
Türkiye Futbol Federasyonu İkinci Başkan Vekili Servet Yardımcı, 25 yılını doldurarak yüksek divan üyesi olmaya hak kazandı.
Öte yandan başkan Ali Koç, 70, 60, 50 ve 40 yaşını dolduran üyelere plaketlerini takdim etti.
Ayrıca salonda Vakt-i Fener tablosu da yer aldı.
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