Burak Kızılhan: Fenerbahçe'ye operasyon çektiler

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Kızılhan, maça iyi başlayamadıklarını belirterek "Sonra 3 golü bulduk ve maçı kazanmayı başardık." dedi.

Kızılhan, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasındaki Gaziantep FK karşılaşması sonrası yaptığı açıklamada taraftara teşekkür etti.

Karşılaşma boyunca taraftarın takımın yanında yer aldığını ifade eden Kızılhan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum, maçı kazanmamızda büyük etken oldular. Zaten hem Türkiye’de hem Avrupa’daki maçlarda hep yanımızdalar, çok teşekkür ediyorum. Maalesef maça iyi başlayamadık ama sonra 3 golü bulduk ve maçı kazanmayı başardık. Önümüzdeki tüm maçları kazanmak için her şeyi yapacağız. Rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Önümüzdeki hafta da çok önemli derbi maçımız var, kazanmak için her şeyi yapacağız. Bu akşam Fenerbahçemize sürekli operasyon çekilmiştir. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun niyeti hakkında şüphelerimiz vardı, kendi aramızda konuşuyorduk ama artık bu akşam maçın hakeminin yönetimi bu konuyu ayyuka çıkarmıştır. Ne kadar haklı olduğumuzu spor kamuoyunda gözler önüne sermiştir."

Verilmeyen penaltılar olduğunu savunan Kızılhan, "Özellikle ilk penaltıya gelelim, yediğimiz golden hemen önce cereyan eden bir penaltı. Çok net ayağına basıyor ama her hangi bir müdahale yok. İkinci penaltı zaten olacak gibi değil, tek eliyle değil resmen iki eliyle ceza sahasında son adam itip düşürüyorlar. Hakemlerden yine herhangi bir reaksiyon yok, kırmızı kart olması gerekiyor. Üçüncü penaltıda da dayanamadılar vermek zorunda kaldılar. Zaten bu penaltı da verilmeseydi ne olurdu gerçekten bilmiyorum. Sarı kartlar, fauller rakip takımın lehine verilen kararlar hep beraber bu akşam gördük. Kostic pozisyonu var sarı kart, cezalı duruma düştü. İrfan Can maçın sonunda kendini tutmasa müdahale etse sarı kart görecek yine önümüzdeki hafta maçta olmayacak. Bu akşam Fenerbahçemize büyük operasyon çekilmiştir." diye konuştu.

Yabancı hakem talebiyle ilgili soruya da "Tabi ki isteriz ama gerçekleşeceğini sanmıyorum." şeklinde yanıt veren Kızılhan, yabancı VAR’ın devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Kızılhan şampiyonluk sorusuna ise "Allah'tan umut kesilmez, tüm maçları kazanmak için her şeyi yapacağız, rakibimizin puan kaybetmesini bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.