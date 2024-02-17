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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Burak Kızılhan'dan Galatasaray ve hakem tepkisi - Fenerbahçe Haberleri

        Burak Kızılhan'dan Galatasaray ve hakem tepkisi

        Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Çaykur Rizespor maçının ardından, "Tabii ki yağmur da bastırdı, zemin daha da ağırlaştı. Ama biz bunu diğer takımlar gibi hiçbir zaman bir pazarlık unsuru yapmadık. Bunu gündeme taşımadık. Delikanlı gibi çıktık, mücadelemizi verdik" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 23:11 Güncelleme: 17.02.2024 - 23:11
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        Galatasaray ve hakem tepkisi
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        Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Çaykur Rizespor’u deplasmanda 3-1 mağlup eden Fenerbahçe’de Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Saha şartlarına rağmen takımın 3 puanı almayı başardığının altını çizen Kızılhan “Çok önemli üç puanı hanemize yazdırdık. 90 dakika boyunca yağmur dinmedi. Taraftarlarımız susmadı. Öncelikle büyük Fenerbahçe taraftarlarını canı gönülden tebrik ediyorum. İkinci olarak da takımımız çok ciddi bir mücadele verdi. Saha şartlarını hep beraber gördük. Takımımızı da hocamızı, takımımızı da tebrik ediyorum. Dediğim gibi çok önemli bir üç puan almış olduk” dedi.

        "Bundan daha kötü bir zemin olduğunu düşünmüyorum

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        Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) stat zeminleri hakkında verdiği kararı yakından takip edeceklerini kaydeden Kızılhan “Türkiye'deki statların, zeminlerin ne kadar kötü olduğu gün gibi aşikar. Son zamanlarda neredeyse gündemde sadece bu konuşuluyor. Çaykur Rizespor'un stadının zemininin çok kötü olduğunu biliyorduk. Tabii ki yağmur da bastırdı, zemin daha da ağırlaştı. Ama biz bunu diğer takımlar gibi hiçbir zaman bir pazarlık unsuru yapmadık. Bunu gündeme taşımadık. Delikanlı gibi çıktık, mücadelemizi verdik. Üç puanı da aldık. Bundan sonra 13 hafta kaldı. Artık her hafta bir final olacak. O yüzden TFF'nin özellikle maçlarda, statlarla ilgili verdiği kararları çok yakından takip edeceğiz. Bundan daha kötü bir zemin olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bu akşam oynadığımız zeminden bahsediyorum. Biz nasıl oynadıysak her takım çıkacak. Mücadelesini verecek ve oynayacak. Bu kadar basit” ifadelerini kullandı.

        "Türk futbolunun Arda Kardeşler ve benzer hakemlerden artık kurtulması gerekiyor"

        Karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler’in Fenerbahçe kulübü ve camiası hakkında ki tutumunu da eleştiren Burak Kızılhan, “Yani bu akşam hep beraber izledik, tüm kamuoyu da gördü. Hakemin vermiş olduğu kararların, neredeyse çoğu rakip takım lehine. Yani verilen verilmeyen kartlar, kırmızı kartlar, faul pozisyonları, yani tamamen rakip takımın lehine verilmiş durumda. Golden önce çok net bir şekilde Tadic'in omzuna basıyor. Hiçbir reaksiyon yok, yani olacak iş değil. Arda Kardeşler’in zaten Fenerbahçe ve camiayla ilgili bugüne kadar yapmış oldukları veya vermiş olduğu kararlar çok net. Bu çok açık bir şekilde bellidir ki Türk futbolunun Arda Kardeşler ve benzer hakemlerden artık kurtulması gerekiyor” şeklinde konuştu.

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