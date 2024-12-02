Burak King'den, 'Bize Ne Kaldı'
Burak King, yeni şarkısı 'Bize Ne Kaldı' ile dinleyiciyle buluştu
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Burak King, yeni şarkısı 'Bize Ne Kaldı' ile müzikseverlerin karşısına çıktı. Formuna Medya etiketiyle yayınlanan şarkı, yalnızca bir aşk hikâyesini değil, aynı zamanda toplumsal yaraları da dile getiriyor.
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"Ben yaralı, sen yaralı / Yakmışım uğruna Ankara'yı" dizeleriyle dikkat çeken şarkının söz ve müziği Burak King'e, düzenlemesi Alphan Kurtoğlu'na ait. Şarkının klibi ise Amiral yönetmenliğinde hazırlandı.
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Geçmişe özlemi ve hayatın zorluklarını anlatan 'Bize Ne Kaldı', şimdi tüm dijital platformlarda yayında!
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