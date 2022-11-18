1994 yılında yapılan Best Model of Turkey yarışmasında birinci seçildikten sonra pek çok dizi ve filmde rol alan Burak Hakkı, Yunan sevgilisi Hara Pappa'dan ayrılmıştı. Yaşamının bir kısmını Çanakkale'deki çiftliğinde geçiren Hakkı, yeni bir aşka yelken açtı.