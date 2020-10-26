'GERÇEKTEN BANA İHTİYAÇ DUYULUYORSA O ROLDE OYNAMAYI İSTERİM'



Şu an için bir film ya da dizi teklifi almadığını belirten Burak Hakkı, 2020 yılı başında ve geçen sezon 3 sinema filmi çektiğini dile getirerek şöyle konuştu:



"Ama tabii ki vizyon bulamıyorlar. Vizyon bulamazlar, sinemalarımız kapalı. Ama festivallerde yarışıyorlar, yarışacaklar. Ondan sonra da galiba dijital platforma çıkacak bu sinema filmleri. Şu anda kayda değer herhangi bir dizi teklifi yok. Bu konuda çok da strese girmiyorum açıkçası. Ben bir şeyi zorlamaya da karşıyım. Ben istendiğim yerde olmayı seviyorum. Gerçekten bana ihtiyaç duyuluyorsa o rolde oynamayı isterim. Dolayısıyla en iyisinin geleceğine inanıyorum zaten. O yüzden bu boş zamanımı da burada kendimi sadece doğaya vererek geçiriyorum. Doğaya verdiğinizde kendinizi de eğitiyorsunuz. Oyunculuğunuza da faydası var. Burada hayvanların derdini görüyorsunuz. Hiç kimse geleceği düşünmüyor, plan yapmıyor, günü yaşıyorlar. Bunları gözlemliyorsunuz. Bunlar sizi besleyen şeyler. Ruhunuzu da besliyor. Hayata farklı bakış açısıyla bakmanızı da sağlıyorlar."