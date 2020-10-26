Gelibolu ilçesine bağlı Güneyli köyünde annesi Gülsüm Hakkı Engin ile birlikte 22 dönüm büyüklüğündeki ceviz bahçelerinin içinde bulunan köy evlerinde yaşayan oyuncu Burak Hakkı, buradaki yaşamını anlattı.
Bir ceviz bahçesi kurma hayalini 12 yıl önce anne ve babasının destekleriyle gerçekleştirdiğini söyleyen Burak Hakkı, 800 ceviz ağacından tonlarca ceviz hasat etti. Sabahın erken saatlerinde kalkarak ceviz bahçesinde çalışmaya başladığını belirten Hakkı, yorucu olmasına karşın tarım yaparken ve burada yaşarken kendisini çok mutlu hissettiğini söyledi.
800 CEVİZ AĞACI VAR
Güneyli köyünde, ailesinin bir yazlığı bulunduğunu ve 30 yıldan fazla süredir burada olduklarını belirten Burak Hakkı, "Annem ve babam yazları Güneyli köyündeki yazlıklarına geliyorlardı. 2008 yılında oğlum Rüzgar doğduğu zaman onun için bir şey yapmak istedik. Burası bomboş bir tarlaydı ve 12 yıl önce satın aldık. Ondan sonra burayı işlemeye başladık. Benim bir ceviz hayalim vardı. Ceviz bahçesi kurmak istiyordum ve o zaman başladık. Rahmetli babamın ve annemin çok fazla emeği var burada. Bu şekilde bu günlere geldik açıkçası. Burası 22 dönüm ve 800'e yakın ceviz ağacım var. 60'a yakın meyve ağacım ve aromatik bitkilerim var. Sebze ektiğim bir alan var. Bu şekilde değerlendiriyoruz araziyi. Bakımını iyi yapıca iyi verim alıyoruz. Bunlar chandler cinsi olduğu için 3 yaşında yavaş yavaş ürün vermeye başlıyorlar. Sonra 7 yaşında maksimum verime ulaşıyorlar. Şu an bizim ağaçlarımızın verimi de iyi tabi ki. Cevizlerimizi satıyoruz. Keyifli geçiyor. Tabi iyi tarım yapmak bizim için ayrı bir gurur kaynağı oluyor" diye konuştu.
'GARANTİCİ BİR TOPLUMUMUZ VAR ANCAK EN ÖNEMLİSİ ADIM ATMAK'
Burak Hakkı, İstanbul'daki metropol yaşamını bırakıp, köy hayatına geçmesiyle ilgili şunları söyledi:
"Annem İstanbul için hep 'açık hapishane' diyor. Yıllardır çiftlik hayatına alışık olduğu için. E tabi bambaşka iki hayat. İkisi de birbirinden çok farklı. Burası huzur dolu, kendinizin farklı yönlerini keşfedebiliyorsunuz. Sakin, hayatı daha dolu dolu yaşayabiliyorsunuz. Biraz şehir hayatındaki karmaşadan dolayı, fast food yemek gibi bir hayat yaşıyoruz açıkçası. Burada ise daha sindirerek, görerek bazı şeyleri yaşayabiliyorsunuz. Ama tabi ki bunlar hepsi bir tercih. Burada önemli olan başlamaya karar vermeniz. Ne yapmak istiyorsunuz? Çünkü insanlar pek cesaret edemiyorlar bir şey yapmaya, güvenemiyorlar. Garantici bir toplumumuz var. Bir adım atmak, düzenlerini değiştirmek pek işlerine gelmiyor belki de. Ya da cesaret edemiyorlar. Ama bir adım atarsınız, olmazsa da geri dönebilirsiniz ya da deneme yanılma yapabilirsiniz."
'BÖLGE HALKI ÇOK FARKLI, ÇOK İYİ'
"Ben böyle bir hayat yaşayacağımı bilmiyordum, ben tahmin bile etmiyordum böyle bir şey olacağını" diyen Hakkı, "Sadece bomboş bir tarla aldık, bu tarlayı yavaş yavaş ailem sayesinde işlemeye başladık. Annemin ve babamın çok fazla emeği var burada. Aslında onlar bu işin mimarları, mucitleri. Bir de bu Trakya insanı çok farklı, çok iyi insanlar. Köylüler çok iyi. Buradaki halk ile beraber yaşamak da gurur verici. Onu da söylemem lazım. Köy hayatı her zaman insana huzur verir. Hayatın daha farklı tatlarını görürsünüz. Daha sindirerek, daha zevk alarak yaşayabileceğiniz bir hayat. Elbette ki birçok eksiği var. Şehir hayatındaki konforunuz, lüksünüz burada olmayabilir ama burada da başka güzelliklere sahipsiniz" diye konuştu.
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