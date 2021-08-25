Galatasaray Lisesinin yeni müdürü Prof. Dr. Murat Develioğlu'na yaptığı ziyaret sonrası GSTV'ye açıklamada bulunan Elmas, PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili yöneltilen soru üzerine, "Bu sorunun başka bir önemi daha var. Burası Galatasaray Spor Kulübünün doğduğu ocak ve Türkiye'de birçok mücadeleyi bu okuldan mezun olan Galatasaraylıların katkısıyla doğrunun peşinden, adaletin peşinden ayrılmadan büyük mücadeleler vermiş bir camia. Dolayısıyla bizler yılmadan, geri adım atmadan, doğruların, adil kararların ve sporun ileriye gitmesine katkıda bulunacak her türlü eylemin arkasında olacağız." ifadelerini kullandı.
Başkan Elmas, 21 yıl önce kazandıkları UEFA Süper Kupa'nın yıl dönümü konusunda, "Galatasaray ilklerin kulübü. İlk ve teklerin… Biz onu yaptık Galatasaray Spor Kulübü olarak, ondan sonra bir daha olmadı. Ümit ediyorum ki hocamın görev süresinde ve bizim görevimiz süresinde beraber kutladığımız böyle bir kupaya daha yakınlaşırız." diye konuştu.
Elmas, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Danimarka temsilcisi Randers ile oynayacakları maç hakkında ise "Yeni bir takım kuruyoruz belli bir strateji dahilinde. Avrupa'da mücadele edip oyuncularımızın tecrübe kazanmasını, ileride dediğimiz o kupalara tekrar gitmenin yolu bu tür maçlarda tecrübe kazanmak ve galip gelmekten geçiyor. O yüzden ben takımımıza güveniyorum. Son derece iyi, genç, potansiyelli bir takımımız var. Onun için umarım bir sonraki grup aşamasına katılıp, orada da başarılı bir sonuç elde edeceğiz. İleriye dönük kuvvetli bir adım atmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!