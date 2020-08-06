Bunya virüsü nedir? Bunya virüsü nasıl bulaşır? soruları Çin'den gelen haberin ardından gündemde. Çin'in Wuhan kentinde başlayan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının ardından şimdi de Bunyavirüs hastalığı ortaya çıktı. Çin'in Jiangsu eyaletinde 37 kişi Anhui eyaletinde 23 kişi Bunyavirüs hastalığına yakalandı. 7'si hastanede hayatını kaybetti. Çin Sağlık bakanlığı halktan dikkatli olmasını istedi. İşte bunya virüs ile ilgili detaylar...
BUNYA VİRÜSÜ NEDİR? İŞTE BELİRTİLERİ
Tayvan’da ilk kez 2010 yılında keşfedilen yeni bunyavirüs, insandan insana bulaşabilir ve Tayvan Hastalık Kontrol Merkezleri’ne (CDC) göre ölüm oranı yüzde 10’dur. Trombositopeni Sendromu (SFTS)’nin kuluçka süresi 7 ila 14 gündür ve yaygın semptomlar arasında ateş, halsizlik, bulantı, karın ağrısı ve iştah azalması bulunur.
Bunyavirales, negatif algılamalı tek sarmallı RNA virüslerinin bir sırasıdır. Ellioviricetes sınıfındaki tek düzendir. Eskiden Bunyaviridae virüs ailesi olarak biliniyordu. Bunyavirales (Bunyavirüs) adı, orijinal tip Bunyamwera orthobunyavirus türünün ilk keşfedildiği Bunyamwera’dan türemiştir.
BUNYA VİRÜSÜ NASIL BULAŞIR?
Bunyavirüslerin çoğunluğu vektöreldir. Hantavirüsler ve Arenavirüsler hariç , Bunyavirales düzenindeki tüm virüsler eklembacaklılar (sivrisinek, kene veya sandfly) tarafından bulaşır. Hantavirüsler geyik faresi dışkısı ile temas yoluyla bulaşır . Enfeksiyon insidansı vektör aktivitesi ile yakından ilişkilidir, örneğin sivrisinek kaynaklı virüsler yaz aylarında daha yaygındır.
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