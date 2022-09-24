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Bunlar erken menopozu tetikliyor! Bunları yapan erkenden menopozo giriyor

Bunlar erken menopozu tetikliyor! Bunları yapan erkenden menopoza giriyor

40 yaşından önce girilen menopoz dönemi "erken" olarak nitelendiriliyor. Bu süreç, olumsuz anlamda birçok şeyi tetikliyor bu yüzden menopoz yaşı mümkün olduğu kadar ertelenmelidir. Ancak bazı faktörler, menopoza erkenden girilmesine sebep oluyor.

24.09.2022 - 11:13 | Güncelleme: ABONE OL

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    40 yaşından önce adet kanamasının kesilmesine erken menopoz denir. Ortalama 1 yıl adet görmeyen bir kadının menopoz döneminde olduğu kabul edilmektedir.

    Erken menopoz dönemiyle beraber;

    - Yumurtalıklardaki östrojen hormonu üretimi durur ve ateş basmaları yaşanır.

    - Kemik erimesi başlar.

    - Ciltte ve genital bölgede kuruluk görülür. 

    - Cinsel hayatta ağrı ve isteksizlik yaşanabilir.

    Erken menopoz dönemi, kadınlar için sancılı bir süreçtir. Birçok sebep, menopozu erkenden tetikleyebilir. İşte, menopozu tetikleyen faktörler...

  • GENETİK FAKTÖRLER

    Bir ailedeki kadınların genellikle benzer yaşlarda menopoza girdikleri gözlenmektedir. Anne ve büyükanne erken yaşta menopoza girdiyse, kişide de erken menopoz görülme ihtimali artar.

  • SİGARA İÇMEK

    Yoğun sigara içen kadınların, içmeyenlere göre 1-2 yıl daha erken menopoza girdiği görülmüştür. 

     

  • KÖTÜ BESLENMEK

    Vücuttaki yağ kitlesi belli bir kilonun altına inerse adet sekteye uğrayıp, kesilir. Zayıf olmak ve hızlı kilo vermek adetten kesilme nedenidir.

    Yağlanma miktarı belli bir noktaya gelince kadın yeniden adet görme başlayabilir. Yağ kitle indeksi yüzde 12’nin altına inince hipotalamik amenore, yani adet görmeme meydana gelir. Bu kadınların 3'te 1’i de erken menopoza girer.

  • GENEL SAĞLIK DURUMU

    Ağır metabolik hastalıklar, genetik bozukluklar, enfeksiyon hastalıkları, kemoterapi ve radyoterapi menopoz yaşını etkileyebilir.

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