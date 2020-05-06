Avrupa'da koronavirüs nedeniyle durdurulan ligler için kararlar gelmeye devam ediyor. Almanya'da bir süredir başlaması beklenen Bundesliga için karar çıktı. Hükümet, maçların başlaması için onay verdi. Maçların 15 ya da 22 Mayıs'ta başlaması bekleniyor. Bundesliga 26. haftadan itibaren oynanmaya devam edecek.

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