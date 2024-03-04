Bundesliga'da amigo sahaya atladı, tüm takımı azarladı!

Bundesliga'nın 24. haftasında Darmstadt 98 evinde Augsburg'u ağırladı. Ev sahibi ekip Darmstadt 98 mücadeleden 6-0 mağlup ayrıldı.

Konuk takımın 6 golünü sırasıyla; Tietz, jensen, Demirovic, Vargas, Demirovic, Tietz kaydetti.

Sahasında aldığı 6-0'lık ağır mağlubiyet sonrası Darmstadt 98'in amigosu maçın bitmesiyle sahaya girdi ve takıma sert bir konuşma yaptı.

KÜME DÜŞME HATTI KIZIŞTI

24. haftası geride kalan Bundesliga'da Darmstadt 98, 13 puanla son sırada yer alıyor. Küme düşme potasında en yakın rakibi Mainz ile arasında 3 puan fark bulunan Darmstadt'ın Küme düşme play-off sırasında yer alan Köln ile ise arasında 4 puan fark var.