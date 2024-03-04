Bundesliga'da amigo sahaya atladı, tüm takımı azarladı!
Almanya Bundesliga'da 6-0 kaybedilen Augsburg maçından sonra sahaya giren Darmstadt amigosu tüm takımı azarladı
Bundesliga'nın 24. haftasında Darmstadt 98 evinde Augsburg'u ağırladı. Ev sahibi ekip Darmstadt 98 mücadeleden 6-0 mağlup ayrıldı.
Konuk takımın 6 golünü sırasıyla; Tietz, jensen, Demirovic, Vargas, Demirovic, Tietz kaydetti.
Sahasında aldığı 6-0'lık ağır mağlubiyet sonrası Darmstadt 98'in amigosu maçın bitmesiyle sahaya girdi ve takıma sert bir konuşma yaptı.
Öfkeli amigonun konuşmasını ayakta ve ses çıkarmadan dinleyen futbolcular, taraftar grubunun liderinin söylediklerini pür dikkat dinledi.
Görüntülerde bazı Darmstadt 98 futbolcularının sinirli hareketleri dikkat çekti.
KÜME DÜŞME HATTI KIZIŞTI
24. haftası geride kalan Bundesliga'da Darmstadt 98, 13 puanla son sırada yer alıyor. Küme düşme potasında en yakın rakibi Mainz ile arasında 3 puan fark bulunan Darmstadt'ın Küme düşme play-off sırasında yer alan Köln ile ise arasında 4 puan fark var.