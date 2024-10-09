Bulut Kırbaş, Suçlu'nun çekim hazırlıklarına başladı

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Bulut Kırbaş, 2021 yılında çektiği ve hem yurt içinde hem de yurt dışında birçok festivalde ödüller kazanan Acımasız Bir Sadelik Arzusu adlı kısa filminin ardından, yeni kısa filmi Suçlu’nun hazırlıklarına başladığını duyurdu.

Suçlu’nun senaryosu, Amerikalı ressam, yönetmen ve sanat kuramcısı Andy Warhol’un “Bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacaktır” sözünden esinlenilerek kaleme alındı ve günümüz yozlaşmış toplumlarını ele alıyor.

Film, herkesin ünlü olma çabası içinde olduğu bir dünyada, ana karakter Hasan’ın bu baskılara rağmen ünlü olmayı istememesini konu ediniyor.

Kırbaş, Suçlu’nun festival yolculuğunun 2025 Şubat ayında başlayacağını ve bu yeni projesiyle tatlı bir heyecan yaşadığını belirtti.