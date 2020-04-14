Bulgur Pilavı nasıl yapılır? Pirinç pilavından daha hafif olan bulgur pilavını pişirmeyen ev yok denecek kadar azdır. Et yemeklerinin yanında yiyebilirsiniz. Ya da basit bir salatayla başlı başına bir öğün hazırlayabilirsiniz. Bir de köpüklü ayran yaptınız mı tadından yenmez.

Bulgur Pilavı Malzemeler:

2 su bardağı pilavlık bulgur

2 adet domates

1 adet soğan

2 adet sivri biber

1 su bardağı tavuk suyu

2,5 su bardağı sıcak su

4 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Bulgur Pilavı Yapılışı:

Soğanları ince olarak kıyıp yağ ile kavurmaya başlayın.

Kavrulan soğanların üzerine halka şeklinde doğradığınız biberleri ekleyin. Biraz kavurduktan sonra rendelediğiniz domatesi ekleyin.

Bulguru ekleyerek 2 dakika kadar daha kavurun. Sıcak su veya tavuk suyunu ekleyip tuzunu katarak pişirmeye bırakın.

Kısık ateşte kapağı kapalı pişirin.

Ocağın altını kapatıp demlendirdikten sonra servisini yapabilirsiniz.