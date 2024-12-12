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        Haberler Dünya Bulgaristan ve Romanya Schengen'e tam üye oldu | Dış Haberler

        Bulgaristan ve Romanya Schengen'e tam üye oldu

        2007 yılında Avrupa Birliği'ne dahil olan Bulgaristan ve Romanya, AB vizesiz seyahat bölgesi Schengen'e karadan da dahil oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 12:17 Güncelleme: 12.12.2024 - 12:17
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        Bulgaristan ve Romanya Schengen'e tam üye oldu
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        Brüksel’de AB ülkelerinin içişleri bakanları toplantısında, Bulgaristan ve Romanya’nın karadan da Schengen'e dahil edilmesine karar verildi.

        İki ülke, 31 Mart’ta AB’nin serbest seyahat bölgesine denizden ve havadan dahil edilmişti.

        Bulgaristan ve Romanya, Schengen'e katılım konusunda son olarak Hollanda, Macaristan ve Avusturya'nın engeline takılmıştı.

        Göç ve yolsuzluk gibi gerekçelerle çekincelerini öne süren ülkelerden son olarak Viyana, vetosunu geri çekeceğini duyurmuştu.

        Romanya ve Bulgaristan, 2007'de AB'ye üye olmuştu.

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