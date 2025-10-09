Bulgaristan - Türkiye maçına Portekizli hakem!
Bulgaristan - Türkiye maçını Portekizli hakem Luis Godinho yönetecek
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda 11 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacağı mücadelede Portekizli hakem Luis Godinho düdük çalacak.
UEFA'nın açıklamasına göre, Godinho'nun yardımcılığını Portekiz Futbol Federasyonundan Rui Teixeira ve Pedro Almeida üstlenecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Portekizli Miguel Nogueira olacak.
Vasil Levski Ulusal Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.45'te başlayacak.
FENERBAHÇE MAÇINI YÖNETMİŞTİ
Godinho, 30 Ocak 2025'te oynanan Midtyylland-Fenerbahçe maçında düdük çalmıştı.
Mücadele 2-2 eşitlikle sona ermişti.