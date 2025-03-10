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        Haberler Dünya Bulgaristan Rusya'yı en büyük tehdit ilan etti | Dış Haberler

        Bulgaristan Rusya'yı en büyük milli güvenlik tehdidi olarak tanımladı

        Bulgaristan hükümeti, ulusal savunma stratejisi uyarınca Rusya'yı en büyük milli güvenlik tehdidi olarak tanımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 18:22 Güncelleme: 10.03.2025 - 18:35
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        Bulgaristan Rusya'yı tehdit ilan etti
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        Bulgaristan basınına göre, ulusal savunma stratejisini onaylayan hükümet, belgede ülke savunmasının "NATO'nun kolektif savunması bağlamında ve AB'nin Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası çerçevesinde uygulanacağını" belirtti.

        Bulgaristan Ulusal Radyosu (BNR), "Bulgaristan ve bölge için ana tehdit Rusya'dır." ifadesinin kullanıldığı belge ile ilgili hükümetin, stratejinin gerektiğinde değiştirilebileceğini ve tadil edilebileceğini vurguladığını bildirdi.

        Güvenlik ortamı

        Bulgaristan Hükümeti Güvenlik Stratejisi'nde ülkenin ve bölgesel güvenlik ortamı değerlendirilirken şu ifadelere yer verildi:

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        "Bulgaristan ve bölgemiz için ana tehdit Rusya'dır. Ukrayna'daki Rusya'nın askeri saldırganlığı sadece bu bölgede değil dünyada da büyük istikrarsızlık yaratan bir etki getirmeye devam edecektir. Önde gelen güçler arasında artan çatışma eğilimi, uluslararası ilişkilerde stratejik hedeflerin gerçekleştirilmesi için silahlı kuvvetlerin kullanılması tehlikesini arttıracaktır."

        "Moskova, AB ve NATO ülkelerini savaşa katabilir"

        Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın başka ülkelere de yayılabileceğinden söz edildiği belgede, "Moskova, Avrupa Birliği (AB) ve NATO ülkelerini de savaşa katabilir." ifadesine yer verildi.

        Savaş bunalımının Karadeniz Bölgesi'ne de yayılabileceği ileri sürüldü.

        Belgenin "Risk Faktörleri" bölümünde ise şu değerlendirmeler yapıldı:

        "Rusya, Ukrayna'nın provoke etmediği bir savaş açarak, uluslararası hukuk kurallarını çiğneyip Avrupa'nın güvenlik mimarisini köklü bir şekilde zedeledi ve Avrupa'daki istikrarlı bir güvenlik ortamına katkı sağlayan faktörleri değiştirdi."

        Ülkedeki Rusya yanlısı lobinin etkisi

        Savaşın başından bu yana Bulgaristan Parlamentosundaki Avrupa Birliği ve NATO yanlısı siyasi güçler Ukrayna'ya silah ve insani yardımlara destek veriyor.

        Başbakan Rosen Jelyazkov'un üçlü koalisyon hükümetinde ortak olan eski komünist partinin siyasetini yürüten Rusya yanlısı Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP), parlamentoda Rusya yanlısı bazı muhalefet grupları ile birlikte bu yardımları engellemeye çalışıyor.

        Rusya'nın Ukrayna politikasına koşulsuz destek veren Cumhurbaşkanı Rumen Radev de "Ukrayna bu savaşı asla kazanamaz" görüşünü savunuyor.

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