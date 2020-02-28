Bulgaristan'dan sınıra hareketlenen mültecilerle ilgili açıklama!

28 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borissov, Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin Avrupa'ya doğru hareketlenmesinin ardından bir açıklama yaptı. Borissov, Türkiye ile olan sınırdaki kontrollerin ve önlemlerin sıkılaştırıldığını söyledi.
GÖÇMENLERE AVRUPA KAPILARI AÇILDI
Reuters haber ajansının üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı habere göre, İdlib'den gelmesi muhtemel yeni göç dalgasının kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olunmayacak. Türk yetkili, alınan kararla ilgili sahil güvenlik ve sınır güvenliği ekiplerine gerekli talimatların verildiğini söyledi. Esad rejimi güçlerinin İdlib'de düzenlediği askeri operasyonlar nedeniyle yılbaşından bu yana yaklaşık 1 milyon Suriyeli yerinden edilmiş ve Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kalmıştı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz." ifadelerini kullanmıştı.
AB İLE TÜRKİYE ARASINDAKİ GÖÇ ANLAŞMASI
2015'te Suriye'den Avrupa'ya yaşanan göç dalgalarının ardından, Avrupa Birliği ile Türkiye göçmen krizinin çözümü için bir mutabakata varmıştı.
Mart 2016'da yürürlüğe giren mutabakatla birlikte, kaçak yollarla Yunanistan'a geçen göçmenlerin Türkiye'ye geri gönderilmesine ve AB'nin Türkiye'ye geri gönderilen her bir göçmen karşılığında, hâlihazırda Türkiye'de bulunan bir göçmeni kabul etmesine karar verilmişti.
Yapılan anlaşmada ayrıca Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye Suriyeli göçmenlere harcanmak üzere iki aşamada 6 milyar euro ödemesi kararlaştırılmıştı.
Eylül 2019'da konuyla ilgili bir değerlendirme yapan AB Komisyonu Sözcüsü Natasha Bertaud, "AB-Türkiye arasındaki göç mutabakatı sonuç vermeye devam ediyor. Mutabakat sayesinde düzensiz göç yüzde 91 azaldı." diye konuşmuştu.
TÜRKİYE'DE 3.5 MİLYON SURİYELİ BULUNUYOR
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye'de 3.5 milyon Suriyeli bulunuyor. Bu rakam 2014 yılında 1.5 milyon, 2015'te ise 2.5 milyondu.
Türkiye'de geçici koruma altındaki kayıtlı Suriyeli göçmen sayısı Ocak 2020'de 14 bin 34 kişi artmıştı. Türkiye'deki 3.5 milyon Suriyeli göçmenin 1 milyon 660 bin 581'i 0-18 yaş grubundaki çocuklardan oluşuyor. Kadınlar ve çocukları birlikte değerlendirince bu sayı 2 milyon 521 bin 416 kişiye ulaşıyor.
Geçtiğimiz günlerde Suriye'den zorunlu göç ile ilgili konuşan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Jens Laerke, Suriye'deki zorunlu göçün savaşın başından bu yana görülen en yüksek seviyede olduğunu söylemişti. Laerke, İdlib'de 2.8 milyon sivilin insani yardıma muhtaç durumda olduğunu belirtmiş ve çatışmaların şiddetlenmesi durumunda göç dalgasının büyüyebileceğini belirtmişti.
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