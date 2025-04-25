Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun hayatını kaybetti

Teknik direktör Bülent Uygun'un yoğun bakımda tedavi gören kızı Almina Tude Uygun vefat etti.

Deneyimli teknik adamın 28 yaşındaki kızı, uzun süredir hastalıkla mücadele ediyordu.

Daha önce diyabet hastalığını yendiği haberleriyle umut veren Almina Tude, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

Merhume Almina Tude Uygun'un, yarın ikindi namazına müteakip Sapanca Merkez Aile Mezarlığı'na defnedileceği ifade edildi.

"BEN BABAMA AŞIĞIM"

Almina Tude birkaç ay önce katıldığı bir programda babasını olan sevgisini şu sözlerle dile getirmişti: Ben babama aşığım. Benim babam eski bir futbolcu. Göğsümde babamın ilk kramponu var. İnanılmaz iyi bir baba. Ağustos ayında şeker komasına girdim. Komaya girdiğimde babamın sesini duyana kadar tedaviye yanıt vermedim. Onun o sevgisi ve o sesi beni hayata bağladı.

TFF'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Teknik Direktör Bülent Uygun'un hayatını kaybeden kızı Almina Tude Uygun için taziye mesajı yayımladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yayımlanan taziye mesajında, "Federasyonumuzda İdari İşler Uzmanı olarak görev yapan Almina Tude Uygun'un vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. A Milli Takımımızda da forma giyen teknik direktör Bülent Uygun'un kızı olan Almina Uygun, bir süredir tedavi görüyordu. Merhume Almina Tude Uygun'a Allah'tan rahmet; Bülent Uygun'a, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.