Gören herkesin yoğun ilgisi ile karşılaşan ve hayranları ile yakından ilgilenen alçak gönüllü sanatçı, bir restoranda yakın dostları ile buluşarak güneşli havanın tadını çıkardı.

Restoran çıkışı gazeteciler ile karşılaşan ve ayak üstü muhabirler ile de sohbet eden Serttaş'ın her zaman ki neşeli hali görenleri gülümsetti. Dostları ile uzun süre oturarak hasret gideren ünlü şarkıcı daha sonra alışveriş merkezine de girerek konser ve tatil programları için eksiklerini giderdi.