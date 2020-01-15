"BEN GARANTİCİ ADAMIM"



Kendi kıyafetlerinin hepsinden iki adet aldığını belirten şarkıcı, bunun sebebini, "Ben ne alırsam, iki tane alırım. Ne olur, ne olmaz. Bir yere takılır, yırtılır falan... Ben garantici adamım" sözleriyle açıkladı.