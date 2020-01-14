Çocuklarıyla neşeli anlarını paylaşan Bülent Şakrak'ın eşi Ceyda Düvenci geçtiğimiz haftalarda çocuklarıyla yan yana olduğu bir poza "Hep buna inandım" diyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

Mutluluk... Kitap okumak iyi gelir. Hep buna inandım. O yüzden her gece mutlak okurum. Hem evlatlarıma hem kendime... Bambaşka yolculuk kitap. Ve böyle özel anlar yaratıyor insana.