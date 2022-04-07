Bülent Korkmaz, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi gazetecilere, ligde yukarıda olan takımlarla oynamaya devam ettiklerini söyledi.

İttifak Holding Konyaspor'un ligin zirvesini zorlayan takımlardan biri olduğunu ifade eden Korkmaz, "Kompakt oynayan bir takım. Özellikle merkez oyuncuları çok etkili. Sahamızda oynayacağız. Kazanmamız lazım. Başka çaremiz de yok. İnşallah hafta sonu kazanan taraf biz oluruz." diye konuştu.

Korkmaz, lige maç maç baktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kaç maç bizi kurtarır bilemiyorum ama en az 5 maç almamız lazım. O bile yetmeyebilir. Ama dediğim gibi Trabzonspor maçındaki mücadelemiz ve Alanyaspor maçındaki oyunumuz bütünleşirse her maçı kazanabiliriz. Oyuncularımız istediklerimizi yapmaya başlıyorlar ama oyuncular bazen bir maç iyi oynuyor, bir maç bizim istediğimiz gibi oynamıyorlar. Bu da takım oyununa yansıyor. Bundan sonra herkesin tabii takım halinde form grafiği yükselmeli."

Zor bir dönem olduğunu dile getiren Korkmaz, "Ama burada tabii önemli olan bu zor süreçte herkesin yardım etmesi lazım. İnşallah önümüzdeki maçlarda herkes bu katkıyı sağlar. 'Pes eden varsa bıraksın.' dedim. 7 maç 21 puan. Zor mu, gerçekten zor. Ama imkansız değil. Ben öyle bakıyorum. Öyle bakmayan oyuncu varsa burada durmanın anlamı yok. Biz ekip olarak öyle bakmayacağız ve pes etmeyeceğiz. Yola devam." ifadelerini kullandı.

Korkmaz, Dabo'nun takımla antrenmana çıkmadığını belirterek, "O benim kararım. Kendi ayrı olarak çalışıyor." şeklinde konuştu.