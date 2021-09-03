"SAHTE EVRAK GÖNDERMİŞLER"

Orkestra ekibinden bir kişi yaptığı açıklamada, "İlk defa Kıbrıs'ta sahneye çıkmıyoruz. Bize sahte evrak düzenlediler. 'İki tane aşı yetiyor' dediler. 'Bizim gönderdiğimiz belgeyi verin, geçeceksiniz' dediler ama bize sahte evrak göndermişler. Sahte evrak yüzünden şu anda mahkeme mahkeme dolaşıyoruz." demişti.

Gözaltına alınan ekibin PCR testleri yapıldıktan sonra konsere gelenlerin mağdur olmaması amacıyla polis nezaretinde konsere katıldıkları öğrenilmişti.

Ekip, konserin ardından yeniden karakola getirilip, mahkemeye çıkarılmıştı.