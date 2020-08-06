Mekanda menajeri ve yardımcıları ile vakit geçiren Ersoy, çıkışta bitkin ve üzgün halleri ile dikkat çekti.

Geçtiğimiz aylarda annesini kaybeden ve ilk kez annesiz bir bayram geçiren Ersoy, "Hepinize iyi bayramlar" şeklinde konuştu.