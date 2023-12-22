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        Haberler Magazin Bülent Ersoy'dan 'Gazinocular Kralı' olarak bilinen Fahrettin Aslan itirafı: 3 yıl aşk yaşadı | Fahrettin Aslan kimdir, kaç yaşında? - Magazin haberleri

        Bülent Ersoy'dan Fahrettin Aslan itirafı

        Bülent Ersoy, 'Gazinocular Kralı' olarak bilinen Fahrettin Aslan ile 3 yıl aşk yaşadığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 09:45 Güncelleme: 22.12.2023 - 10:09
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          Bülent Ersoy, 'Gazinocular Kralı' olarak tanınan, 2005'te hayatını kaybeden Fahrettin Aslan ile aşk yaşadığını açıkladı.

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          Bülent Ersoy, ilişkilerinin 3 yıl sürdüğünü itiraf etti.

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          Bülent Ersoy, daha önce yaptığı açıklamada, "Fahrettin Bey, beni iyiliğim için çok dövdü" demişti.

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          Fahrettin Aslan'ın oğlu Sacit Aslan da “Bülent Ersoy, benim cici annem. Ama aynı zamanda askerlik arkadaşım. İkimiz de bahriyeliydik. Bülent amiral botlarında, ben de hücum botlarında görevliydim. Haliç’teki Taşkızak Tersanesi’nde karşılaşırdık. Yıllar sonra ‘Bülent Bey’ dediğim için beni mahkemeye verdi. Ama hakime, “Hanımefendi askerlik arkadaşım olur” deyince dava düştü. Şimdi Bülent ile iki günde bir görüşüyoruz” açıklamasını yapmıştı.

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