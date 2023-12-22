Fahrettin Aslan'ın oğlu Sacit Aslan da “Bülent Ersoy, benim cici annem. Ama aynı zamanda askerlik arkadaşım. İkimiz de bahriyeliydik. Bülent amiral botlarında, ben de hücum botlarında görevliydim. Haliç’teki Taşkızak Tersanesi’nde karşılaşırdık. Yıllar sonra ‘Bülent Bey’ dediğim için beni mahkemeye verdi. Ama hakime, “Hanımefendi askerlik arkadaşım olur” deyince dava düştü. Şimdi Bülent ile iki günde bir görüşüyoruz” açıklamasını yapmıştı.