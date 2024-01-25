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        Bulduğu 30 bin lirayı bakın ne yaptı?

        Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanı, içinde yaklaşık 30 bin liranın bulunduğu çantayı sahibine teslim etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 20:13 Güncelleme: 25.01.2024 - 20:13
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        Bulduğu 30 bin lirayı bakın ne yaptı?
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        Sabah temizlik yaptığı bölgede, içinde para olan bir çanta bulan Okan Arslan, durumu şefine bildirdi. Çantanın içinde, alışveriş yapılan işletmeye dair bilgiye ulaşan Arslan, işletmeye giderek çantanın sahibine ulaşılmasını sağladı.

        Arslan'ın emniyette ifade verdiği sırada kendisine ulaşılan Esra Çelik, çantasını belediye ekipleri ve Arslan'dan eksiksiz teslim aldı.

        "İNSANIN NORMALDE BÖYLE DAVRANMASI LAZIM"

        Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, olayı öğrenmesinin ardından büfe işletmecisi Esra Çelik ve belediye çalışanı Okan Arslan'ı makamında ağırladı.

        Temizlik İşleri personeli Arslan'a teşekkür eden Kurt, "Odunpazarı Belediyesi çalışanlarının dürüstlüğüne, onuruna hiç kimsenin bir şey deme şansı yok. Bugün, bunu bir kez daha ispat ettiniz. Tekrar kutluyorum sizi. Müdüre de teşekkür ediyorum. Doğru iş yapalım. Biz vatandaşımızın rahat etmesi için varız. Bu da onun küçük bir parçası." dedi.

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        Okan Arslan da insanlık görevini yerine getirdiğini belirterek, "İnsanın normalde böyle davranması lazım. Çalıştığım kurumda da bize her zaman böyle davranmamız söyleniyor. Biz de bu seviyede ilerlemeye çalışıyoruz. Aslında görevimizi yapıyoruz. Bu bizim insanlık namına görevimiz." ifadelerini kullandı.​​​​​​​​​​​​​​

        ÇANTASININ ASKISI KOPUNCA ÇANTAYI DÜŞÜRDÜ

        Çantanın sahibi Esra Çelik de belediye çalışanı Okan Arslan'a teşekkür ederek, olayı şöyle aktardı:

        "Sabahleyin işe giderken minibüse bindim. Minibüsten indim. Karşıdan karşıya geçerken arabalar birden hareket etti. Koşturdum. O ara çantamın askısı kopmuş. Düşürdüm. Büfeye gittim. Sonra büfede para üstü vermem gerekiyordu. Çantamın olmadığını fark ettim. Sonra esnafı aradım, bulamadım. Karakola gittim. İfademi verdim. O sırada arkadaş ulaştı. Sonra çantayı eksiksiz teslim aldım."

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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