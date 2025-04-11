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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Bulaşıkcılar' sahneye geliyor

        'Bulaşıkcılar' sahneye geliyor

        Özge Özprinçci, Ahsen Eroğlu, Şebnem Sönmez ve Ekin Eryılmaz'ı acynı sahnede buluşturan, Işık Kasapoğlu'nun yönettiği 'Bulaşıkçılar' oyunu 16 Mayıs'ta UniqHall'de, 15 Haziran'da ise AKM'de seyircilerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 11:40 Güncelleme: 11.04.2025 - 11:40
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        'Bulaşıkcılar' sahneye geliyor
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        Kanadalı oyun yazarı Morris Panych’in 2005 yılında kaleme aldığı ve dünyanın pek çok yerinde sahnelenen Bulaşıkcılar oyunu, Işıl Kasapoğlu rejisiyle ve orijinalinden farklı olarak ve dünyada ilk kez kadın oyuncularla sahnede olacak.

        Özge Özprinçci, Ahsen Eroğlu, Şebnem Sönmez ve Ekin Eryılmaz’ın oyuncu kadrosunda yer aldığı Bulaşıkcılar; restoranlarda arka planda çalışanların hikayesini odağına alıyor. Oyun; bulaşıkhanede sıkışmış kalmış dört kadının iç seslerini, kendileriyle ve çevrelerindekileriyle hesaplaşmalarını, toplumdaki yerlerini anlatırken, onları da görünür kılan bir kara komedi olarak öne çıkıyor. Bulaşıkcılar, 16 Mayıs’ta UniqHall’de, 15 Haziran’da ise AKM’de sahnelenecek.

        Bulaşıkcılar Hakkında:

        Kanada’nın önemli çağdaş yazarlarından Morris Panych ’in kaleme aldığı bu oyun, günlük hayatın sıradan gibi görünen detaylarında gizlenmiş büyük gerçekleri sahneye taşıyor. Oyunda, dört kadının kendi iç hesaplaşmaları, toplumsal sınıf farkları ve görünmezlikleri üzerine çarpıcı bir yolculuğa tanık oluyoruz. Sadece sahnenin değil, gerçek hayatın da arka planında kalan kadınların dünyasını gözler önüne seren “Bulaşıkçılar”, ironik ve dokunaklı anlatımıyla izleyiciyi düşündürmeye davet ediyor. Eğlenceyle derinliği, mizahla trajediyi ustaca harmanlayan oyun, sistemin çarkları arasında sıkışmış hayatları sahnede görünür kılıyor.

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        #Özge Özprinçci
        #ahsen eroğlu
        #Bulaşıkcılar
        #tiyatro
        #OYUN
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