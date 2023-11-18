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        Haberler Yaşam Bulaşık deterjanının 5 mucizevi kullanım alanı: 5 pratik temizlik hilesi

        Sıvı bulaşık deterjanının 5 mucizevi kullanım alanı: Bulaşık deterjanı ile 5 pratik temizlik hilesi

        Sıvı bulaşık deterjanı, mutfaktaki en temel ihtiyaçlarımızdan biri. Ancak, bu kullanışlı ürün sadece bulaşıkları yıkamak için değil evinizi baştan sona temizlemek için de kullanabilirsiniz. İşte bulaşık deterjanının bilinmeyen pratik temizlik hileleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.11.2023 - 09:37 Güncelleme: 18.11.2023 - 09:37
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        • 1

          TAKILARINIZI PARLATIN

          Zamanla kararan takılarınızı bulaşık deterjanında bekleterek eski parlaklığına kavuşturabilirsiniz. Ilık su içerisine bulaşık deterjanı döküp takılarınızı içerisinde 5 - 10 dakika bekletip diş fırçası yardımıyla silerek temizleyin ve ardından yıkayın.

        • 2

          GÖZLÜKLERİNİZ BUĞU YAPMASIN

          Kış aylarında soğuktan sıcağa geçiş yaparken gözlük camları aniden buğulanabiliyor. Bu durumu engellemek için bulaşık deterjanından çok az bir miktar alarak camınızı kuru bir bezle silin. Böylelikle gözlük camlarındaki buğu oluşumunu engelleyebilirsiniz.

        • 3

          YABANİ OTLARI YOK EDİN

          Su ile karıştıracağınız bulaşık deterjanını istemediğiniz yabani otlara püskürterek yeniden çıkmasını engelleyebilirsiniz.

        • 4

          AYAKKABILARINIZ DAHA PARLAK GÖZÜKSÜN

          Özellikle beyaz spor ayakkabıları çok çabuk kirlenebiliyor. Bulaşık deterjanı ve suyla hazırlayacağınız karışım ile ayakkabınızı nazikçe silin. Ardından kurumaya bırakın.

        • 5

          PENCERELERİNİZİ TEMİZLEYİN

          Sıvı bulaşık deterjanı ve su ile hazırlayacağınız karışım pencerelerinizin daha parlak görünmesini sağlar.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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