Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Çevre Bulanık'ta "Öğretmenler Hatıra Ormanı" | Son dakika haberleri

        Bulanık'ta öğretmenler "Hatıra Ormanı" oluşturdu

        Muş'un Bulanık ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında "Öğretmenler Hatıra Ormanı" oluşturuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 18:47 Güncelleme: 22.11.2024 - 18:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulanık'ta "Öğretmenler Hatıra Ormanı"
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muş'un Bulanık ilçesinde "Öğretmenler Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Güllüova Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte fidanlar toprakla buluşturuldu.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın Tunçel, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında fidan dikim etkinliği düzenledikleri söyledi.

        Öğretmenler adına hatıra ormanı oluşturduklarını belirten Tunçel, bundan sonraki yıllarda da fidan dikimine devam edeceklerini kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #muş haberleri
        #bulanık ilçesi
        #öğretmenler hatıra ormanı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        "Yenilenebilir enerjide hedef Avrupa'da ilk 3"
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        Kasımpaşa'dan o iddialara yalanlama!
        22 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        22 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı
        Kılıçdaroğlu hakim karşısına çıktı
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        "Sevk zincirini kırıp 45 dakikada hastaya uygun hastaneyi buluyoruz!"
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Play-off'taki rakibimiz belli oldu
        Dolandırıcılar dinlemeye takıldı: Oturup bizi mi dinleyecekler!
        Dolandırıcılar dinlemeye takıldı: Oturup bizi mi dinleyecekler!
        İlk transfer Jakobs!
        İlk transfer Jakobs!
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        Bin liralık çorbanın maliyeti kaç TL?
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        İşte en güçlü 10 süper bilgisayar!
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Bitcoin'den 305 milyon dolar kâr etti
        Milli ara yara oldu!
        Milli ara yara oldu!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul uyarısı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        25 yaşındaki hemşire Selen Bilgin’in otopsi detayları ortaya çıktı!
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Kış aylarında metabolizmayı hızlandırmanın yolları
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        Eski eşler köşe kapmaca oynadı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Hangi ülkeler Netanyahu için tutuklama emrini uygulayacak?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        Çorba bin TL, kayak ne kadar?
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        "Adalet dostlarıyla yolumuza devam ediyoruz"
        Habertürk Anasayfa