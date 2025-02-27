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        Haberler Müzik Buika ve Kibariye İstanbul'da sevenleriyle buluştu

        Buika ve Kibariye İstanbul'da sevenleriyle buluştu

        Grammy ödüllü İspanyol şarkıcı Buika, Kibariye ile İstanbul'da BKM organizasyonu ile sevenleriyle bir araya geldi. İkili, düet yaptıkları 'Sevdam Ağlıyor' adlı şarkıyı birlikte ilk kez canlı olarak söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2025 - 10:01 Güncelleme: 27.02.2025 - 10:02
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        Buika ve Kibariye sevenleriyle buluştu
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        Ödüllü İspanyol şarkıcı Buika ile Kibariye, BKM Organizasyonu ile Volkswagen Arena’da sevenleriyle buluştu. Konserin başlangıcında Buika ile Kibariye'nin prova görüntülerinden oluşan kısa video led ekranlardan yansıtıldı.

        "TÜRK DOKTORLARI BİR MELEK"

        Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan Buika, geceye 'Dolor de Rumba', 'Las Simples Cosas', 'La Falsa Moneda' ve 'Yo me lo merezco' şarkılarıyla başladı.

        Konser için geçtiğimiz hafta İstanbul’a gelen ancak ağır bir gribal enfeksiyon geçiren Buika, çok endişeli günler geçirdiğinden ve bu süreçte kendisiyle ilgilenen Türk doktorlarına övgü dolu sözler sarf etti. Kendisini tedavi eden doktorunu sahneye davet eden ve onunla birlikte iki şarkı seslendiren İspanyol şarkıcı, ardından büyük bir coşku içinde Türkçe olarak "Seni seviyorum İstanbul" diyerek şarkı söylemeye devam etti.

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        Buika, solo performansının ardından heyecanını dile getirirken sahneye Kibariye'yi davet etti. İkili, birlikte ilk kez canlı olarak sözü ve müziğinde Sezen Aksu imzası taşıyan 'Sevdam Ağlıyor' adlı şarkıyı söyledi.

        Kibariye, konserin devamında 'Sil Baştan', 'Gidemem', 'Buz' ve 'Kara Kış' şarkılarını seslendirdi. 'İki Arada Bir Derece' adlı hareketli şarkıyı seslendirirken Kibariye'ye sahnede danslarıyla Gülay Sütçü eşlik etti.

        Aramızdan zamansız ayrılan Yaşar Gaga’ya selam gönderen Kibariye, "Bir araya gelmemiz için çok çaba sarf etmişti. Kısmet bugüneymiş, iyi ki de bugüneymiş. Şerefler verdiniz hoş geldiniz, mutlu günleriniz huzurlu geceleriniz olsun" diyerek misafirlerine İngilizce teşekkür etti.

        Konserde Buika & Kibariye, solo performanslarının yanı sıra, 'No Habrá Nadie En El Mundo' parçasını ilk kez canlı olarak birlikte seslendirdi. İki yıldız isim İspanyol ve Türk müziği arasında bir geçiş yaparak müzikal bir şölen yaşattı.

        Buika ve Kibariye, konserin sonunda 'Sevdam Ağlıyor' şarkısını yeniden seslendirdi.

        TURNENİN TARİHLERİ VE ŞEHİRLERİ AÇIKLANDI

        Öte yandan Buika ve Kibariye, BKM Organizasyonu ile gerçekleşecek turne kapsamında 20 Mayıs’ta Ankara’da, 22 Mayıs’ta İzmir’de, 23 Mayıs’ta Antalya’da ve 26 Mayıs’ta İstanbul’da müzikseverler ile buluşmaya hazırlanıyor.

        Turnenin detayları ise şöyle;

        20 Mayıs 2025: Ankara Congresium Kongre ve Sergi Merkezi

        22 Mayıs 2025: İzmir Kültür Park Açıkhava Tiyatrosu

        23 Mayıs 2025: Antalya Açıkhava Tiyatrosu

        26 Mayıs 2025: Harbiye Açıkhava Tiyatrosu

        ÖNERİLEN VİDEO
        #buika
        #Kibariye

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