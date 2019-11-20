Bugünün Ajandası!

20 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde saat 11.00'de Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall onuruna saat 19.30'da akşam yemeği verecek.
İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı saat 11.00'de gerçekleştirilecek.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, saat 10.00'da 4. Siber Savaş ve Güvenlik Konferansı'nın açılışını yapacak.
TÜİK, ekim ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni saat 10.00'da açıklayacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.
Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili iki sanığın, "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 39'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davaya Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
HAVA DURUMU
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin tamamı güneşli bir geçirirken, yağmur beklenmiyor. Batı bölgelerde sis ve pus gözlenirken, sıcaklıklarda da önemli bir değişiklik olmayacak.
PİYASALAR
Dolar/TL artan küresel risk iştahına paralel olarak aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Trump'ın yüksek faizleri protesto ettiğini söylediği dünkü Powell - Trump görüşmesi sonrası TL'deki pozitif ayrışma sürerken dolar kuru da 5.70'lere geriledi. 20 Kasım günü dolar 5.7076 TL'den el değiştiriyor.
DOLAR - 5,70
EURO - 6,32
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