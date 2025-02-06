Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 6 ŞUBAT 2025 || Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünün maç programı

        Bugünkü maçlar 6 Şubat 2025 programı: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda?

        6 Şubat 2025 maç programı ile bugünkü maçlar belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta bu akşam oynanacak 4 maçla sona erecek. ZTK maçlarının yanı sıra Belçika Kupası, İspanya Kral Kupası, Fransa Kupası ve İngiltere Lig Kupası karşılaşmaları oynanacak. İngiltere Lig Kupası Yarı Final maçında Liverpool ve Tottenham karşı karşıya gelecek. İspanya Kral Kupası'nda yarı final bileti almak isteyen Real Sociedad, Osasuna'yı konuk ederken Valencia ve Barcelona kozlarını paylaşacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 6 Şubat 2025 bugünkü maç fikstürü…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2025 - 11:16 Güncelleme: 06.02.2025 - 11:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bugünkü maçlar 6 Şubat 2025 Perşembe listesi belli oldu. Bugün futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda 2. Hafta bugün oynanacak 4 karşılaşma ile tamamlanacak. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmasında Boluspor ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Avrupa'da ise kupa karşılaşmaları oynanmaya devam edecek. Maçların başlangıç saati ve canlı yayın kanalları futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? 6 Şubat bugünkü maç programı…

        • 2

          ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NDA 2. HAFTA HEYECANI

          Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci hafta heyecanı, 6 Şubat Perşembe bugün oynanacak karşılaşmalarla sona eriyor.

          Günün açılış mücadelesinde Uğur Okulları İstanbulspor ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Günün sonucu merakla beklenen karşılaşmasında ise Boluspor, Galatasaray’ı konuk edecek.

          Türkiye Kupası karşılaşmaları A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

        • 3

          6 ŞUBAT 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Ziraat Türkiye Kupası

          A Grubu

          18.30 Corendon Alanyaspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük (GAİN Park) (A Spor)

          B Grubu

          13.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Kasımpaşa (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) (A Spor)

          20.45 Göztepe-Gaziantep FK (Gürsel Aksel) (A Spor)

          C Grubu

          16.00 Boluspor-Galatasaray (Bolu Atatürk) (A Spor)

        • 4

          İngiltere Lig Kupası - Yarı Final

          23:00 Liverpool - Tottenham (TV 8,5)

          Belçika Kupası - Yarı Final

          22:45 Antwerp - Anderlecht

        • 5

          İspanya Kral Kupası - Çeyrek Final

          21:30 R. Sociedad - Osasuna

          23:30 Valencia - Barcelona

        • 6

          Fransa Kupası - Son 16 Turu

          23:00 Bourgoin - Reims

          Portekiz Kupası - Çeyrek Final

          23:45 Rio Ave - Sao Joao Ver

        • 7

          Hollanda KNVB Kupası - Çeyrek Final

          22:00 AZ Alkmaar - Quick Boys

          Azerbaycan Kupası

          17:30 Sebail - Karabağ

        • 8

          İtalya Serie A

          22:45 Fiorentina - Inter

        • 9

          Suudi Arabistan Pro Lig

          18:05 Al-Qadsiah - Al Raed

          18:20 Al Shabab - Al Khaleej

          20:00 Al Taawon - Al Ittihad

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        Kadını saçlarından sürükledi! Kız çocuğunu darp etti!
        Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 664 bin oldu
        Türkiye'nin nüfusu 85 milyon 664 bin oldu
        Pencereden yağan karı izliyordu! Dengesini kaybetti!
        Pencereden yağan karı izliyordu! Dengesini kaybetti!
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Yüzyılın felaketi Kahramanmaraş depremlerinin 2. yılı
        Son gün operasyonu!
        Son gün operasyonu!
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        Nüfusu en hızlı artan şehirler
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        CHP'den mühürlü oy pusulası kararı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        6 Şubat depremlerinin ikinci yılı
        "Unutmadık"
        "Unutmadık"
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        Bu bölgelerde kuvvetli kar yağışı ve fırtına bekleniyor
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        "Böylesine ilk kez şahit oluyorum!"
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        G.Saray'da Jakobs pişmanlığı!
        Borsada işlem gören Yeşil GYO konkordato ilan etti
        Borsada işlem gören Yeşil GYO konkordato ilan etti
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        İşte Buruk'un Boluspor 11'i!
        Kar tatili haberleri geliyor... Hangi illerimizde okullar tatil!?
        Kar tatili haberleri geliyor... Hangi illerimizde okullar tatil!?
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Hastalık bitti burun akıntısı bitmedi mi?
        Okul müdürünü katleden caniden suçlayan savunma!
        Okul müdürünü katleden caniden suçlayan savunma!
        Trump'tan sonra bir ülkeden daha DSÖ kararı
        Trump'tan sonra bir ülkeden daha DSÖ kararı
        Salgınlara karşı korunmak için hangi besinler tüketilmeli?
        Salgınlara karşı korunmak için hangi besinler tüketilmeli?
        Vasiyete itiraz ettiler
        Vasiyete itiraz ettiler
        Habertürk Anasayfa