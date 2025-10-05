Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 Ekim 2025 | Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte günün maç takvimi

        Bugünkü maç programı 5 Ekim 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        5 Ekim 2025 maç programı ile bugün oynanacak mücadeleler belli oldu. Bugün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga, İtalya Serie A, Fransa Ligue 1 ve Almanya Bundesliga'da önemli karşılaşmalar oynanacak. Süper Lig'de ise Samsunspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 5 Ekim 2025 günün maç takvimi ile mücadelelerin başlangıç saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2025 - 11:17 Güncelleme: 05.10.2025 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          5 Ekim Pazar günü oynanacak maçlar belli oldu. Bugün yerli ve yabancı liglerde birbirinden heyecanlı karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor olacak. Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A, İspanya La Liga, İngiltere Premier Lig, Trendyol 1. Lig ve Trendyol Süper Lig’de önemli maçlar oynanacak. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, bugünkü maçlar 5 Ekim 2025 Pazar listesi!

        • 2

          5 EKİM PAZAR GÜNÜN MAÇ LİSTESİ

          Süper Lig

          14:30 | Kasımpaşa - Konyaspor (Bein Sports 1)

          17:00 | Fatih Karagümrük - Gaziantep FK ( Bein Sports 1)

          20:00 | Samsunspor - Fenerbahçe (Bein Sports 1)

          20:00 | Göztepe - Rams Başakşehir (Bein Sports 2)

        • 3

          Trendyol 1. Lig

          13:30 | Sarıyer - Sakaryaspor (TRT Spor / Bein Sports 2)

          16:00 | Sivasspor - Serik Bld. (TRT Spor / Bein Sports 2)

          16:00 | Iğdırspor - İstanbulspor (Bein Sports 1 / Tabii Spor)

          19:00 | Bodrumspor - Hatayspor ( TRT Spor / Bein Sports 1)

        • 4

          Premier Lig

          16:00 | Aston Villa - Burnley (Bein Connect)

          16:00 | Everton - Crystal Palace (Bein Sports 3)

          16:00 | Newcastle - Nottingham Forest (Bein Connect)

          16:00 | Wolverhampton - Brighton (Bein Sports 2)

          18:30 | Brentford - Manchester City (Bein Sports 3)

        • 5

          İtalya Serie A

          13:30 | Udinese - Cagliari (S Sport 2, S Sport Plus, Tivibu Spor 1)

          16:00 | Bologna - Pisa (Tivibu Spor 3 / S Sport Plus)

          16:00 | Fiorentina - Roma (S Sport Plus / Tivibu Spor 1 / S Sport 2)

          19:00 | Napoli - Genoa (S Sports / Tivibu Spor 2 / S Sport Plus)

          21:45 | Juventus - Milan (S Sports / S Sport Plus)

        • 6

          İspanya La Liga

          15:00 | Alaves - Elche (S Sport / S Sport Plus)

          17:15 | Sevilla - Barcelona ( S Sport / S Sport Plus)

          19:30 | Espanyol - Real Betis (S Sport / S Sport Plus)

          19:30 | Real Sociedad - Royal Vallecano (S Sport Plus)

        • 7

          Bundesliga

          16:30 | Stuttgart - Heidengeim ( Tivibu Spor 2 / S Sport Plus)

          18:30 | Hamburg - Mainz (Tivibu Spor 1 / S Sport Plus)

          20:30 | Monchengladbach - Freiburg (S Sport Plus)

        • 8

          Fransa Ligi

          16:00 | Lyon - Toulouse (Bein Connect)

          18:15 | Le Havre - Rennes (Bein Connect)

          18:15 | Monaco - Nice (Bein Connect)

          18:15 | Strasbourg - Angers (Bein Connect)

          21:45 | Lille - PsG (Bein Sports 4)

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        Salacak canavarı! Boğaz'da 3'ü çocuk 4 kişiyi denize atarak öldürdü!
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        "Hakem 3 tane kırmızı kartı atladı!"
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Bitcoin'de yeni tarihi zirve
        Orta kulak iltihabı deyip geçmeyin! İşitme kaybına neden olabilir
        Orta kulak iltihabı deyip geçmeyin! İşitme kaybına neden olabilir
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Samsunspor 11'i!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Serin ve yağmurlu hava!
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Okullarda idrar yolu enfeksiyonu riski artıyor
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Yoklukları % 56 kayba neden oldu
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Trump: Netanyahu razı olmalı
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        Yakalayanın kısmeti açılıyor!
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        G.Saray evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor!
        G.Saray evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor!
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Habertürk Anasayfa