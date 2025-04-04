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        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 4 NİSAN 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte bugünün maç programı

        Bugünkü maçlar 4 Nisan 2025 programı: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Yerli ve yabancı lig müsabakalarını takip etmek isteyenler bugünkü maçlar 4 Nisan 2025 Cuma programı için araştırmalara başladı. Bugünkü maç takvimine göre, sporseverler birbirinden çekişmeli karşılaşmalarla futbola doyacak. Günün Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, İspanya La Liga, Almanya Bundesliga, Fransa Ligue 1, İtalya Serie A maçlarının başlangıç saatleri ve canlı yayınlanacağı kanallar belli oldu. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 4 Nisan 2025 Bugünkü maç programı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.04.2025 - 08:42 Güncelleme: 04.04.2025 - 08:42
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        • 1

          4 Nisan Cuma günü oynanacak karşılaşmalar araştırılmaya başlandı. Bugün Süper Lig, 1. Lig, La Liga, Bundesliga, Ligue 1, Serie A’da kritik karşılaşmalar oynanacak. Bugünkü maç takvimine göre Süper Lig’de Adana Demirspor, sahasında Kayserispor ile mücadele edecek. La Liga’da Rayo Vallecano ile Espanyol karşı karşıya gelecek. Bundesliga’da Augsburg ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 4 Nisan 2025 Cuma bugünkü maçlar ve canlı yayın kanalları…

        • 2

          4 NİSAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          SÜPER LİG

          20:00 Adana Demirspor-Bellona Kayserispor (beIN Sports 1)

        • 3

          1. LİG

          17:00 İstanbulspor AS-Öznur Kablo Malatyaspor (TRT Spor, beIN Sports Max 1)

          20:00 Şanlıurfaspor-Boluspor (beIN Sports Max 2)

          20:00 Amed SK-Iğdır FK (TRT Spor, beIN Sports Max 1)

        • 4

          İSPANYA LA LİGA

          22:00 Rayo Vallecano-Espanyol (S Sport Plus)

        • 5

          ALMANYA BUNDESLİGA

          21:30 Augsburg-Bayern Münih (beIN Sport beIN Connect)

        • 6

          FRANSA LİGUE 1

          21:45 Nice-Nantes (beIN Sport beIN Connect)

        • 7

          İTALYA SERİE A

          21:45 Genoa-Udinese (S Sport Plus)

        • 8
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