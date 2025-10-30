Habertürk
        BUGÜNKÜ MAÇLAR 30 EKİM 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte günün maç programı

        Bugünkü maçlar 30 Ekim 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Bugünkü maçlar 30 Ekim 2025 Perşembe günü için araştırılmaya başlandı. Bugün hem futbolda hem de basketbolda heyecan dolu maçlar var. Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu bugün oynanacak 6 mücadele ile sona erecek. Turkish Airlines EuroLeague'in 8. haftası ise basketbolseverleri ekran başına kilitleyecek dev bir mücadeleye sahne olacak. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, İspanyol devi Real Madrid'e konuk olacak. Peki bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 30 Ekim 2025 maç programı ile müsabakaların başlangıç saatleri ve canlı yayın kanalları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.10.2025 - 10:19 Güncelleme: 30.10.2025 - 10:19
          30 Ekim 2025 maç programı belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. 3. eleme turu bugün oynanacak 6 mücadele ile sona eriyor. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu olan Turkish Airlines EuroLeague'de de heyecan dorukta. Ligin iddialı ekiplerinden Fenerbahçe Beko, ligin 8. haftasında Real Madrid karşısında parkeye çıkıyor. Peki, bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, 30 Ekim 2025 maç fikstürü…

          30 EKİM 2025 MAÇ PROGRAMI: BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          Ziraat Türkiye Kupası

          13:00 Karaköprü Belediyespor - Çaykur Rizespor (A Spor)

          13:30 1926 Bulancakspor - Alagöz Holding Iğdır FK

          14:45 Zonguldakspor - Sipay Bodrum FK (A Spor)

          15:00 Esenler Erokspor - Ağrı 1970

          18:00 Gaziantep FK - Karabük İdmanyurdu (A Spor)

          20:30 TÜMOSAN Konyaspor - 12 Bingölspor (A Spor)

          Serie A

          20:30 Cagliari Calcio - Sassuolo Calcio (Tivibu Spor 1, S Sport Plus)

          22:45 Pisa SC - Lazio Rome (Tivibu Spor 1, S Sport Plus)

          Suudi Arabistan Ligi

          20:30 Al Ahli - Al Riyadh (TRT Spor)

          EuroLeague Erkekler

          21:00 Zalgiris - Asvel (S Sport Plus)

          22:05 Maccabi Tel Aviv - Kızılyıldız (S Sport Plus)

          22:30 Valencia - Dubai (S Sport Plus)

          22:30 Milano - Paris (S Sport Plus)

          22:30 Bayern Münih - Bologna (S Sport Plus)

          23:00 Real Madrid - Fenerbahçe Beko (S Sport Plus)

          Euroleague Kadınlar

          19:00 ÇBK Mersin - Venezia (TRT Spor Yıldız)

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
