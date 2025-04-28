Bugün hangi maçların oynanacağı merak konusu oldu. 28 Nisan 2025 maç programı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugünkü maç takvimine göre, Trendyol Süper Lig, İtalya Serie A, UEFA Gençlik Ligi’nde kritik karşılaşmalar oynanacak. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 28 Nisan 2025 bugünkü maçlar listesi…