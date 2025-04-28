Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor BUGÜNKÜ MAÇLAR 28 NİSAN 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Bugünkü maçlar 28 Nisan 2025: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda?

        28 Nisan 2025 maç programı paylaşıldı. Böylece Trendyol Süper Lig, İtalya Serie A, UEFA Gençlik Ligi'nde hangi maçların oynanacağı belli oldu. Süper Lig'de 33. hafta bu akşam oynanacak tek maçla sona erecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, 28 Nisan 2025 Bugünkü maçlar, saatleri ve canlı yayın kanalları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 12:03 Güncelleme: 28.04.2025 - 12:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bugün hangi maçların oynanacağı merak konusu oldu. 28 Nisan 2025 maç programı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Bugünkü maç takvimine göre, Trendyol Süper Lig, İtalya Serie A, UEFA Gençlik Ligi’nde kritik karşılaşmalar oynanacak. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Peki bugün hangi maçlar var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte 28 Nisan 2025 bugünkü maçlar listesi…

        • 2

          28 NİSAN 2025 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

          TRENDYOL SÜPER LİG

          20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (beIN Sports 1)

        • 3

          UEFA GENÇLİK LİGİ FİNAL

          19.00 Trabzonspor U19-Barcelona U19 (Tabii ve TRT Spor)

        • 4

          SERİE A

          19.30 Udinese-Bologna (S Sport Plus)

          19.30 Hellas Verona-Cagliari (S Sport Plus)

          21.45 Lazio-Parma (EXXEN, S Sport 2 ve S Sport Plus)

        • 5
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Lemina'dan sonra bambaşka Torreira!
        Lemina'dan sonra bambaşka Torreira!
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Samsun'da heyelan! 3 kişi hayatını kaybetti
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Kabine toplanıyor... İşte masadaki konular
        Uyumadan önce telefonla vakit geçirenlerin bilmesi gerekenler!
        Uyumadan önce telefonla vakit geçirenlerin bilmesi gerekenler!
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        Yazgülü'nün ölümündeki detaylar ortaya çıktı!
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        "Seni bundan kurtarmam lâzım"
        Putin'den Rusya için savaşan Kuzey Kore askerlerine teşekkür
        Putin'den Rusya için savaşan Kuzey Kore askerlerine teşekkür
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        Haklı fesihte 6 güne dikkat!
        Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Bu illere dikkat! 5 bölgede sağanak!
        Trump'ın ilk 100 gününe damga vuran altı dönüm noktası
        Trump'ın ilk 100 gününe damga vuran altı dönüm noktası
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        Kanada'daki araçlı saldırıda can kaybı yükseldi!
        Kanada'daki araçlı saldırıda can kaybı yükseldi!
        Trump'tan Rusya'nın saldırılarına ilişkin: Hayal kırıklığı
        Trump'tan Rusya'nın saldırılarına ilişkin: Hayal kırıklığı
        Habertürk Anasayfa