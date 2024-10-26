Bugünkü maçlar 26 Ekim 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte maç takvimi
Bugünkü maçlar 26 Ekim 2024 Cumartesi listesi araştırılmaya başladı. Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı devam ederken 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga'da da önemli mücadeleler yer alıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?'' sorularına yanıt arıyor. 26 Ekim 2024 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. İşte detaylar…
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26 Ekim 2024 Cumartesi maç takvimi ile bugünkü maçlar belli oldu. Trendyol Süper Lig’de 10. hafta heyecanı devam ediyor. Öte yandan 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga’da bu hafta sonu zorlu karşılaşmalar oynanacak. Nefes kesen mücadeleleri kaçırmak istemeyen futbolseverler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusunu yöneltiyor. Günün maç programı ve canlı maç izle ekranı araştırılıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 26 Ekim 2024 maç takvimi…
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26 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?
Süper Lig
13:30 Hatayspor - Kayserispor (beIN Sports 1)
16:00 Kasımpaşa - Samsunspor (beIN Sports 1)
19:00 Göztepe - Trabzonspor (beIN Sports 1)
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1. Lig
13:30 Ümraniyespor - Yeni Malatyaspor (TRT Tabii Spor)
13:30 Çorum FK - Gençlerbirliği (TRT Spor)
16:00 Şanlıurfaspor - Iğdır FK (TRT Spor)
19:00 MKE Ankaragücü - Kocaelispor (TRT Spor)
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Premier Lig
17:00 Aston Villa - Bournemouth
17:00 Brentford - Ipswich Town
17:00 Manchester City - Southampton
17:00 Brighton & Hove Albion - Wolverhampton
19:30 Everton - Fulham
- 5
LaLiga
15:00 Valladolid - Villarreal
17:15 Rayo Vallecano - Deportivo Alaves
19:30 Las Palmas - Girona
22:00 Real Madrid - Barcelona
- 6
Serie A
16:00 Napoli - Lecce
21:45 Atalanta - Hellas Verona
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- 7
Ligue 1
18:00 Angers - Saint-Etienne
20:00 Reims - Brest
22:00 Lens - Lille
- 8
Bundesliga
16:30 RB Leipzig - Freiburg
16:30 Augsburg - Borussia Dortmund
16:30 Stuttgart - Holstein Kiel
16:30 St. Pauli - Wolfsburg
19:30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen