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        Haberler Bilgi Spor Bugünkü maçlar 26 Ekim 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünün maç takvimi

        Bugünkü maçlar 26 Ekim 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, hangi kanalda? İşte maç takvimi

        Bugünkü maçlar 26 Ekim 2024 Cumartesi listesi araştırılmaya başladı. Trendyol Süper Lig'de 10. hafta heyecanı devam ederken 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga'da da önemli mücadeleler yer alıyor. Desteklediği takımların maçlarını kaçırmayan futbolseverler ''Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi?'' sorularına yanıt arıyor. 26 Ekim 2024 maç takvimi ile bugün oynanacak karşılaşmalar belli oldu. İşte detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2024 - 09:20 Güncelleme: 26.10.2024 - 09:20
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        • 1

          26 Ekim 2024 Cumartesi maç takvimi ile bugünkü maçlar belli oldu. Trendyol Süper Lig’de 10. hafta heyecanı devam ediyor. Öte yandan 1. Lig, Premier Lig, LaLiga, Serie A, Ligue 1, Bundesliga’da bu hafta sonu zorlu karşılaşmalar oynanacak. Nefes kesen mücadeleleri kaçırmak istemeyen futbolseverler ‘’Bugün hangi maçlar var?’’ sorusunu yöneltiyor. Günün maç programı ve canlı maç izle ekranı araştırılıyor. Peki, Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, 26 Ekim 2024 maç takvimi…

        • 2

          26 EKİM BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

          Süper Lig

          13:30 Hatayspor - Kayserispor (beIN Sports 1)

          16:00 Kasımpaşa - Samsunspor (beIN Sports 1)

          19:00 Göztepe - Trabzonspor (beIN Sports 1)

        • 3

          1. Lig

          13:30 Ümraniyespor - Yeni Malatyaspor (TRT Tabii Spor)

          13:30 Çorum FK - Gençlerbirliği (TRT Spor)

          16:00 Şanlıurfaspor - Iğdır FK (TRT Spor)

          19:00 MKE Ankaragücü - Kocaelispor (TRT Spor)

        • 4

          Premier Lig

          17:00 Aston Villa - Bournemouth

          17:00 Brentford - Ipswich Town

          17:00 Manchester City - Southampton

          17:00 Brighton & Hove Albion - Wolverhampton

          19:30 Everton - Fulham

        • 5

          LaLiga

          15:00 Valladolid - Villarreal

          17:15 Rayo Vallecano - Deportivo Alaves

          19:30 Las Palmas - Girona

          22:00 Real Madrid - Barcelona

        • 6

          Serie A

          16:00 Napoli - Lecce

          21:45 Atalanta - Hellas Verona

        • 7

          Ligue 1

          18:00 Angers - Saint-Etienne

          20:00 Reims - Brest

          22:00 Lens - Lille

        • 8

          Bundesliga

          16:30 RB Leipzig - Freiburg

          16:30 Augsburg - Borussia Dortmund

          16:30 Stuttgart - Holstein Kiel

          16:30 St. Pauli - Wolfsburg

          19:30 Werder Bremen - Bayer Leverkusen

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